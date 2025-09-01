Beats visar upp teaser av Powerbeats Fit – här är de 3 viktigaste uppgraderingarna vi vill se

Beats brukar ofta ge små förhandsvisningar av kommande produkter – hörlurar eller högtalare – via sina sociala kanaler, och den här gången är det Powerbeats Fit som står på tur. Allt tyder på att det handlar om nästa generation av Beats Fit Pro, men också om en liten omprofilering av serien.

I teasern visas hörlurarna upp på idrottsstjärnorna Saquon Barkley, Justin Jefferson och Jayden Daniels, tillsammans med löftet att de ska “Fit Every Move”. Det är en tydlig blinkning till deras in-ear-design med vingtippar som gör att de sitter stadigt i öronen – till skillnad från Powerbeats Pro 2 som hakar fast runt ytterörat.

Beats Fit Pro lanserades redan i november 2021 och har funnits på marknaden sedan dess, i flera nya färger och till och med i en specialversion i samarbete med Kim Kardashian. De fyller fortfarande en viktig plats i Beats sortiment, men jämfört med Powerbeats Pro 2 finns det absolut utrymme för förbättringar. Därför har vi höga förhoppningar inför Powerbeats Fit.

Lanseringen är utlovad till hösten 2025, vilket betyder att den kan dyka upp när som helst mellan september och november. Här är tre uppgraderingar vi hoppas på att få se.

Pulsmätning

Eftersom Powerbeats Pro 2 fick inbyggd pulsmätning – och AirPods Pro 3 ryktas få samma funktion – hoppas vi verkligen att även Powerbeats Fit får det, men i ett smidigare och lättare format.

Visst, om du redan har en Apple Watch kommer den att stå för den mest exakta mätningen, men hörlurarna skulle ändå kunna användas för att logga puls i vissa träningsappar – både på iPhone och Android via Beats-appen. Det skulle göra dem till ett starkare alternativ, särskilt om de som väntat också får aktiv brusreducering och transparensläge som Beats Fit Pro redan har.

För att driva en sådan sensor behövs också lite mer kraft. Beats Fit Pro använder i dag Apples H1-chip, men Powerbeats Fit lär förhoppningsvis uppgraderas till det nyare H2-chippet – samma som i Powerbeats Pro 2.

Ett lyft i hållbarhet

Beats Fit Pro har i dag IPX4-klassning för svett- och vattenskydd, vilket betyder att de klarar lättare stänk. Det är samma nivå av tålighet som Powerbeats Pro 2, men med tanke på att Beats marknadsför de nya lurarna tillsammans med proffsatleter – och att många Beats-användare använder sina hörlurar vid träning, löpning och gym – vore det riktigt välkommet att se en uppgradering här till åtminstone IP55 eller IPX7.

Med tanke på att även Powerbeats Pro 2 ligger kvar på IPX4 känns det kanske mindre sannolikt, särskilt då designen på Powerbeats Fit ser ut att vara i stort sett densamma. Men man kan ju alltid hoppas.

Längre batteritid

Beats Fit Pro levererar just nu sex timmars lyssning med brusreducering påslagen och sju timmar utan. I laddningsetuiet får du ytterligare några laddningar som tillsammans ger 24 timmars total batteritid.

Vi hoppas på ett rejält steg upp här, gärna i nivå med Powerbeats Pro 2 – de erbjuder nämligen 10 timmars speltid i lurarna och hela 45 timmar inklusive laddningsetuiet. Det är riktigt imponerande och även om Powerbeats Fit ser ut att vara något mindre kan ett nyare chip och förbättringar i batteritekniken hjälpa till att pressa upp siffrorna.

Precis som när Powerbeats Pro gick över till Powerbeats Pro 2 återstår det att se om Beats designteam lyckats slimma ner laddningsetuiet. Vi håller tummarna för att de åtminstone behåller USB-C-porten.

Den goda nyheten är att vi förmodligen inte behöver vänta särskilt länge. Teasern släpptes den 28 augusti 2025 och det brukar betyda att lanseringen bara är några veckor bort. Beats brukar sällan synas på Apples egna event, så det är osannolikt att vi hör mer om Powerbeats Fit på Apples september-event den 9 september. Däremot lär Beats själva avslöja mer senare i höst.

Låt oss bara hoppas att priset hålls på en överkomlig nivå – Beats Fit Pro ligger i dag på cirka 2 800 kronor.