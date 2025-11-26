Är Apple AirPods vattentäta?

För att snabbt sammanfatta: Apple AirPods är inte helt vattentäta, men de bästa modellerna erbjuder visst skydd mot vatten och svett. Det betyder att du utan problem kan använda dem under träningspass eller när du är ute i lätt regn – de klarar det utan att ta skada.

Om du däremot letar efter öronsnäckor att använda vid simning eller i kraftigt regn, bör du i stället kika på vår guide till de bästa vattentäta hörlurarna.

Men om du redan äger ett par AirPods och vill veta vilka modeller som faktiskt är vattentåliga – och vad du ska göra om de råkar bli blöta – då hittar du alla svaren här nedan.

Vilka AirPods är vattentåliga?

AirPods 3 (tredje generationen)

AirPods Pro (första generationen)

AirPods Pro 2 (andra generationen)

AirPods 4 (fjärde generationen)

Av de AirPods-modeller som finns att köpa idag är det fyra som erbjuder någon form av vattentålighet – vilket även innebär visst skydd mot svett, precis som många av de bästa trådlösa earbuds på marknaden.

Skillnaden mellan modellerna ligger i vilken IP-klassning de har: AirPods 3 och AirPods Pro (1) har IPX4-klassning, vilket betyder att de tål svett och lätt regn, men inte damm. AirPods Pro 2 och AirPods 4 har IP54-klassning, vilket innebär att de är både dammresistenta och bättre skyddade mot vattenstänk – de klarar alltså tuffare förhållanden, till exempel högintensiv träning eller fuktigare miljöer.

Något som är värt att notera är dock att fodralen inte alltid har samma skyddsnivå som själva hörlurarna, så du bör undvika att utsätta laddningsfodralen för regn och rusk.

Apple AirPods Pro (1st gen) | IPX4 | vatten- och svettresistenta AirPods Pro blev de första hörlurarna i Apples sortiment med IPX4-klassning, vilket innebär att de klarar lätt regn och svett men inte damm. Denna skyddsnivå gäller endast för själva hörlurarna, inte för MagSafe- eller det trådlösa laddningsfodralet, som alltså inte är vattenskyddade.

Apple AirPods (2nd gen) | Ingen IP-klassning | inte vatten- eller svettresistenta När Apple lanserade AirPods (2nd gen) redan 2019 fick de ingen officiell IP-klassning, vilket innebär att de inte har något skydd mot vare sig vatten eller svett. Du bör alltså undvika att använda dem under träning eller i regn. Fodralet – oavsett om du har den trådbundna eller trådlösa versionen – är dock relativt robust och tål vardagligt slitage bra.

Apple AirPods Pro (2nd gen) | IP54 | vatten-, svett- och dammresistenta AirPods Pro 2 lanserades 2022 med IP54-klassning, vilket innebär ett rejält lyft i skyddsnivå. Modellen uppdaterades dessutom i slutet av 2023 med ett MagSafe USB-C-fodral som har förbättrat dammskydd. Du får alltså motståndskraft mot svett, vattenstänk och viss damm, både i själva hörlurarna och i laddningsetuiet – perfekt för intensiva träningspass eller vardagsbruk utomhus.

Apple AirPods (3rd gen) | IPX4 | vatten- och svettresistenta Med AirPods 3 fortsatte Apple med IPX4-skyddet, men förbättrade konstruktionen så att både hörlurarna och laddningsfodralet – oavsett om du använder MagSafe- eller Lightning-versionen – nu har samma skyddsnivå. De klarar regnstänk och svett under träning, men är inte dammresistenta.

Apple AirPods (4th gen) | IP54 | vatten-, svett- och dammresistenta De senaste AirPods 4 kommer med IP54-skydd – samma som AirPods Pro 2. Det betyder att både öronsnäckorna och fodralet är resistenta mot damm, svett och vattenstänk, vilket gör dem till de mest tåliga AirPods hittills i standardserien. Designen är också något uppdaterad med bättre passform och längre batteritid, vilket gör dem till ett mer robust alternativ för aktiva användare.

Apple AirPods Max | Ingen IP-klassning | inte vatten- eller svettresistenta Trots att AirPods Max är Apples mest premiumklassade hörlurar har de ingen officiell IP-klassning, vilket betyder att de inte är skyddade mot vare sig vatten eller svett. De bör därför inte användas under träning eller i regn, eftersom fuktskador kan uppstå. Dessa over-ear-hörlurar är i stället avsedda för inomhusbruk och stationärt lyssnande där komfort och ljudkvalitet står i fokus.

Vad du ska göra om dina AirPods blir blöta

Vi vet att olyckor händer – även på TechRadar. En gång råkade en av våra redaktörer tvätta sina AirPods i tvättmaskinen, och även om de fortfarande fungerade efter en natt i en låda med ris, lät de aldrig riktigt likadant igen.

Det är viktigt att förstå att Apples skydd mot vatten och svett inte innebär att AirPods tål regn, vatten eller svett under längre tid. Därför bör du alltid torka bort fukt eller svett direkt innan du lägger tillbaka dem i fodralet. Om hörlurarna råkat hamna under vatten bör du låta dem torka i minst 24 timmar innan du försöker använda dem igen.

Använd gärna en mikrofiberduk för att försiktigt torka dem ordentligt, och lägg dem inte tillbaka i fodralet förrän du är säker på att de är helt torra. Eftersom fodralen inte är lika vattenskyddade som hörlurarna är det extra viktigt att hålla dem torra – särskilt från svett, som kan orsaka permanent skada om det tränger in i elektroniken.

Vill du veta mer om hur du rengör dina hörlurar på rätt sätt? Läs gärna vår guide om hur du rengör dina AirPods på ett säkert sätt.