Snart är det dags – OpenAI håller livesändning i kväll, där vi räknar med att GPT-5 presenteras

OpenAI har meddelat en livesändning i kväll kl. 19:00 svensk tid

Allt tyder på att det är GPT-5 som kommer att presenteras

Kommer efter månader av rykten, hintar och teaser-inlägg

Efter otaliga rykten, förseningar och ledtrådar – många från VD:n Sam Altman själv – har OpenAI nu till slut bekräftat en livesändning den 7 augusti. Vi räknar med att det blir tillkännagivandet av ChatGPT-5.

Det är inte bara väntan på nästa generations språkmodell som gör detta spännande – själva inlägget från OpenAIs officiella konto på X säger en hel del: “LIVE5TREAM THURSDAY 10AM PT”. Det är svårt att tolka det som något annat än en hint om GPT-5, där siffran 5 ersätter S:et i “livestream”.

GPT-5 förväntas inte bara leverera högre hastighet och bättre effektivitet, utan också förbättra hur vi interagerar med AI:n. Vi har redan sett mer avancerade agenter introduceras i ChatGPT, men GPT-5 väntas också ta med sig automatisk val av modell – så att användaren slipper välja rätt själv. Istället kommer GPT-5 att tolka prompten och välja lämpligt svarssätt automatiskt. Det borde ge snabbare och mer relevanta svar.

LIVE5TREAM THURSDAY 10AM PTAugust 6, 2025

Bara några dagar innan sändningen, den 3 augusti, delade Altman en skärmdump där “ChatGPT 5” syntes som vald modell i det övre hörnet – ytterligare en stark hint.

Livesändningen markerar en intensiv vecka för OpenAI. Redan i förrgår, den 5 augusti, lanserade företaget två öppna AI-modeller: gpt‑oss‑120b och gpt‑oss‑20b – den sistnämnda kan till och med köras lokalt på en vanlig konsumentdator.

Men GPT-5 väntas ha mycket större påverkan, förutsatt att den får en bred lansering och når användarna snabbt. I ett inlägg från den 2 augusti hintade Altman att OpenAI har “massor att lansera under de kommande månaderna – nya modeller, produkter, funktioner och mer”, vilket stärker misstankarna om att dagens LIVE5TREAM bara är början på mycket nytt.

Altman varnade dock också för att det kan uppstå kapacitetsproblem eller “små störningar” – så precis som vid tidigare lanseringar kan det dröja lite innan alla får tillgång.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Hur som helst – följ TechRadar i kväll för vår liverapportering från OpenAIs presentation, där vi gissar på att vi får se GPT-5. Tidigare har OpenAI använt sin officiella YouTube-kanal för liknande event, så vi räknar med att sändningen visas där.