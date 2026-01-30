Agentic AI – uppgången för autonom intelligens

Här kommer en introduktion till vad agentic AI är och hur det skiljer sig från traditionell generativ AI, där systemen istället går från att bara skapa text eller bilder till att leverera fungerande resultat och hantera hela arbetsflöden. Den täcker både grunderna i hur dessa autonoma AI-system fungerar (perception, resonemang, handling och återkoppling) och vilka verktyg och plattformar som driver utvecklingen framåt, som Google Gemini 2.5, AutoGPT och AWS Bedrock.

Det finns också en del utmaningar som autonoma AI-system står inför, som ansvar, bias och datasäkerhet. Det diskuteras också varför agentic AI ses som en strukturell förändring inom AI-fältet snarare än bara en ny trend.

