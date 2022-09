Apple AirPods Pro 2 vs AirPods Pro: Slik kan Apple slå sine egne ørepropper

Det er neppe noen hemmelighet at Apple AirPods Pro (opens in new tab) er noen av de beste helt trådløse øreproppene (opens in new tab) på markedet akkurat nå, men hvis det er hold ryktene som omgir Apples lanseringsarrangement 7. september (opens in new tab), får vi nok se at Cupertino-kjempen satser på å bli enda med Pro denne gangen.

Apples AirPods Pro fra oktober 2019 skal endelig – og temmelig sikkert – få sin arvtager i form av AirPods Pro 2 (opens in new tab). Og det er en stor sak i seg selv. Bare tenk på hvor mange som allerede har disse små hvite proppene i ørene der ute …

Apple er notorisk tilbakeholdne i forkant av lanseringer, men ryktekvernen har gått for full maskin ogg spyttet ut alt fra renderinger til spesifikasjoner fra velrenommerte tipsere om AirPods Pro 2. Dermed har vi et ganske tydelig inntrykk av hva Apple vil ha å komme med denne gangen. Fremtiden ser lys ut.

Du lurer kanskje på om du skal kjøpe Apple-propper nå, og om det er verdt å vente på de nye? Her finner du alt vi vet om AirPods Pro 2 og hvordan de antas å overgå Apples nåværende flaggskip.

Apple AirPods Pro vs AirPods Pro 2 – lanseringsdato og pris

Apple AirPods Pro ble lansert 30. oktober 2019 – før pandemien, da livet var så annerledes. Men er det ikke lenge å vente på AirPods Pro 2. De kan faktisk dukke opp hvert øyeblikk …

De kan faktisk dukke opp på Apples arrangement 7. september, når Apple skal lansere sin iPhone 14 (opens in new tab)-serie. Men vi har tidligere bemerket (opens in new tab) at Apple har for vane å lansere AirPods noe senere, nemlig i oktober.

De siste ti årene har Apple faktisk alltid holdt to arrangementer på høsten (og i det pandemiherjede 202 hadde de faktisk tre). Oktober-arrangementet er gjerne åsted for lansering av nye utgaver av iPad, Mac og AirPods.

AirPods 3 (opens in new tab) ble avduket under oktoberarrangementet i 2021. De opprinnelige AirPods Pro ble kunngjort i oktober 2019. AirPods Max (opens in new tab) dukket faktisk ikke opp på noe slikt arrangement, men i en overraskende pressemelding i desember 2020, men dette er noe som uansett styrker våre antagelser om en lansering senere enn i september. 2020 gikk vel ikke helt etter planen for noen?

Det finnes imidlertid enkelte unntak for denne oktober-regelen. AirPods 2 (opens in new tab) ble faktisk avduket i mars 2019. Det viktigste avviket er originalversjonen av AirPods, som ble lansert i september 2016, sammen med iPhone 7.

Den gangen kom imidlertid på markedet med et helt nytt produkt. Ingen av oppfølgerne er blitt offentliggjort i september. Du kan sammenligne dette med Apple Watch, som alltid er blitt lansert sammen med iPhone (med unntak av 2020, året da det meste var rart), og gjøre deg kvalifiserte gjetninger med bakgrunn i disse mønstrene.

Så må vi snakke litt om penger. Prisen på AirPods Pro 2 er naturligvis ikke bekreftet ennå, men en lekkasje har oppgitt den amerikanske prisen til 249 USD. Dette er samme pris som lanseringsprisen til originalversjonen av AirPods Pro på den andre siden av Atlanteren.

Prislekkasjen stammer fra en Twitter-melding fra LeaksApplePro (opens in new tab). Den antydet opprinnelig at Apple ville fortsette å selge sine opprinnelige AirPods Pro og bare senke prisen (som de gjorde med AirPods fra 2019 etter lanseringen av AirPods 3). Men prisen kan fort komme for nær AirPods 3 til at det gir noen mening.

Da ville i så fall Apple fått tre modeller av sine ørepropper som alle var priset innenfor et veldig trangt vindu. Dermed tror vi at Apple rett og slett vil erstatte de eksisterende AirPods Pro med Pro 2-versjonen.

Apple AirPods Pro vs AirPods Pro 2: Design

Apples AirPods Pro 2 vil trolig få et utseende som er tilnærmet likt forgjengeren, de første AirPods Pro. (Image credit: Apple)

Det har kommet flere forslag her. Selv om en melding fra Bloomberg (opens in new tab) i utgangspunktet hevdet at AirPods Pro 2 ville kvitte seg fullstendig med de utstikkende stammene, kanskje med inspirasjon fra Samsung Galaxy Buds (opens in new tab) og Google Pixel Buds (opens in new tab), men denne teorien er siden blitt avkreftet.

Meldinger av nyere dato har hevdet at estetikken og innkapslingen av elementene vil bli temmelig like forgjengerne utvendig, men at innmaten får et ganske dramatisk redesign.

Dermed vil Apple temmelig sannsynlig beholde de utstikkende stammene. Vi ser gjerne at skaperverket til Tim Cook (opens in new tab) får haptisk feedback ved berøring. Slik vi de gi brukeropplevelsen en taktil dimensjon, noe vi anser som en fordel.

En annen etterlengtet egenskap er USB-C-lading, men tipseren Ming-Chi Kuo tror ikke dette kommer – ennå. Den velrenommerte Apple-analytikeren meldte om (opens in new tab) at Apple holder seg til Lightning-porten på ladeetuiet, og ikke bytter til en USB-C-port (takk til 9to5Mac (opens in new tab) for fangsten), og det er synd, om vi skal være ærlige. Dermed blir AirPods Pro 2 trolig den siste AirPods-modellen med Lightning-port.

Vil Apple virkelig bore slike hull på undersiden av et etui? (Image credit: MacRumors)

Ellers viser angivelige fotografier av AirPods Pro 2 og det tilhørende ladeetuiet noe som ser ut til å være høyttalerhull (som skal avgi en pipelyd når du roter bort etuiet, på samme måte som AirTag (opens in new tab)), men vi er ikke overbevist om at disse bildene er ekte. MacRumors (opens in new tab) fikk bildene fra det de hevder er en intern kilde hos Apple. Senere har det dukket opp flere renderinger som viser akkurat dette designet.

Eventuelle renderinger av AirPods Pro 2 uten ørestammer har dessuten forduftet. MacRumors kilder har senere hevdet at dette var falske rykter.

Men hva med passformen? Med ørefinner vil AirPods Pro 2 appellere til folk som løper. På dette området kan Apple enkelt hevde seg bedre. De har tross alt fått seg en god posisjon med Beats Fit Pro (opens in new tab).

En annen tanke er å tilby alternativer i rosegull og space gray med AirPods Pro 2. Det har vi jo fått med både iPhone (opens in new tab) og MacBook Pro. Det vil jo vise for all verden at du har skaffet deg et par nye ørepropper, men det later til at Apple er fast bestemt på å holde seg til de helt hvite øreproppene.

Apple AirPods Pro vs AirPods Pro 2: Batteritid

AirPods Pro avbildet på skjermen til en iPhone 13. (Image credit: G Liya / TechRadar)

Et annet åpenbart mål for AirPods Pro 2 er lengre batteritid. Her er Pro 2 nødt til å levere. Ladeetuiet til de opprinnelige AirPods Pro vil gi deg 24 timers lyttetid med full tank. Med fulladede AirPods Pro får du fem timer (med støyreduksjon og transparens deaktivert – er de på, snakker vi om fire og en halv time). Du får tre og en halv tim hvis du benytter AirPods Pro som en mikrofon når du snakker i telefonen.

Selv om dette er tall som skriver seg fra dagligdags bruk, er de neppe banebrytende i 2022. Dette er en utholdenhet som ikke er i nærheten av det de beste helt trådløse øreproppene av i dag kan skilte med. Jabra Elite 5 kan skilte med hele syv timer fra selve proppene, med ANC aktivert. Med etuiet er vi oppe i 28 timer.

Ifølge @LeaksApplePro (opens in new tab) vil AirPods Pro 2 leveres med «bedre batterikapasitet», men vi har lite annet å forholde oss til. Selv om støyreduksjon tærer kraftig på batteriet, ville det vært kjærkomment mad bare et par timer ekstra på tanken.

Apple AirPods Pro vs AirPods Pro 2: Egenskaper

AirPods Pro 2 burde få en moderne Bluetooth-versjon, som 5.2. (Image credit: Apple)

De fleste Apple-entusiaster vet godt at Apples AirPods rangerer langt høyere enn undermerket Beats sine. Dermed er flaggskip-egenskaper påkrevet, og vi begynner med aktiv støyreduksjon (ANC).

Apple har tidligere latt være å innføre brukerstyrt ANC eller glidebrytere i første utgave av AirPods Pro. Dermed kan du bare velge om støyreduksjonen skal være av eller på. Apple vil nok innlemme en mer skreddersydd støyreduksjon med AirPods Pro 2, kanskje slik man får med Bose QuietComfort Earbuds (opens in new tab).

Vi kan kanskje få oppleve noe som vil være første gang vi ser når det gjelder ANC, nemlig muligheten til at øreproppene kan gjenkjenne en utvendig stemme eller et «kodeord». Et Apple-patent (opens in new tab) som ble fanget opp av Apple Insider (opens in new tab) tidligere i år beskriver denne funksjonen. Den kalles «Interrupt for noise-cancelling audio devices», og her beskrives hodetelefoner spesifikt. Det er i bunn og grunn transparens-modus, men den aktiveres automatisk. Nyttig!

Samsung Buds 2 Pro (opens in new tab) gjør det samme når du snakker, men det hadde vært fiffig om proppene også kunne gjøre dette når andre snakker.

Apple AirPods Pro vs AirPods Pro 2: Lydkvalitet

Nå kommer vi til lyden. Selv om AirPods Pro kan by på god lyd, er de ikke i nærheten av Sony WF-1000XM4 (opens in new tab) eller Honor Earbuds 3 Pro (opens in new tab) når det gjelder lydgjengivelsen. Vi tror at Apple vil gjøre noen endringer med AirPods Pro 2 for å henvende seg til flere audiofile.

I tillegg til å forbedre elementene som befinner seg inne i AirPods Pro 2, noe Apple trolig gjør, kan de også innlemme støtte for tapsfri lyd. Dette får man både med Samsung Galaxy Buds 2 Pro og NuraTrue Pro (opens in new tab).

Ifølge Ming-Chi Kuo vi AirPods Pro 2 leveres med støtte for Apple Lossless (ALAC). Det skal gi lydorverføringer av høyere lydkvalitet enn med tidligere modeller – uten at data forsvinner underveis, noe man kjenner fra Bluetooth med lav bitrate.

Dermed vil AirPods Pro 2 kunne by på et langt mer detaljert, romlig og dynamisk lydbilde enn det som tidligere var mulig. Dessuten vil det knytte seg sømløst til Apple Music og den tapsfri lyden man får der. Den kan ikke nytes til fulle med nåværende modeller av AirPods, ettersom Bluetooth-versjonen i proppene (og klokkene) ikke støtter tapsfri lyd.

En annen mulighet kunne være å tilby støtte for Qualcomms nye aptX Lossless-kodek i AirPods Pro 2. Men Apple har aldri tidligere gjort nytte av Qualcomm-teknologi, og vi ser ikke helt at de endrer den vanen med det første.

Ellers venter vi at AirPods Pro 2 vil fortsette (og forbedre) støtten for Apples avanserte Spatial Audio (opens in new tab) med hodesporing, akkurat som sine forgjengere og AirPods 3.

Det vi ønsker å se

Vi er ikke ferdige ennå! For hvilke egenskaper ville virkelig fått AirPods Pro 2 til å skille seg fra AirPods Pro. Vi nevner de følgende faktorene som «muligheter», og ikke ventede oppgraderinger, men de er uansett interessante å tenke på.

Apple ble i 2020 innvilget et patent som beskriver muligheten til å styre helt trådløse ørepropper med gester i luften (opens in new tab). Patentet, som ble snappet opp av Patently Apple (opens in new tab), beskriver gester som å hvile en hånd over AirPods uten å berøre dem, og at disse skal kunne fungere sammen med berøringskontrollene man allerede får med AirPods Pro, slik at du kan utløse ulike funksjoner.

Teknologikjempen har også registrert et patent som beskriver ørepropper som kan styres ved at du berører ansiktet ditt (opens in new tab), rister på hodet eller klikker tennene sammen. Det er ikke utenkelig at berøring av ansiktet kan brukes ved styring av AirPods Pro 2. Teknologien er tross alt demonstrert i Sony LinkBuds (opens in new tab).

Når det gjelder trening og velvære, antyder et patent (opens in new tab) fra februar 2022 at fremtidige utgaver av AirPods ikke bare skal kunne registrere treningsøktene, men også gi deg tips om hvordan du skal kunne gjøre det enda bedre. Patentet (takk til Apple Insider (opens in new tab)) beskriver en «Wireless Ear Bud With Pose Detection», noe som antyder at Apple er ute etter å forbedre fremtidige AirPods ved å gi dem bedre funksjoner knyttet til trening og velvære.

Ærlig talt hadde vi blitt glade om AirPods Pro 2 gjorde det mulig å justere lydstyrken fra stammene, slik at det å måtte fiske opp mobilen (eller spørre Siri om hjelp) blir et tilbakelagt stadium. Men ettersom det har gått tre år, er vi sikre på at Apples lenge etterlengtede ørepropper kan gjøre veldig mye mer …