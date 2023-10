Tips om tre billige nettbrett å holde utkikk etter under Black Friday

Black Friday 2023 Årets Black Friday nærmer seg med stormskritt, så det er et godt tidspunkt å begynne å planlegge kjøpene dine. Hvis du vil handle tekniske dingser fra flere kategorier under årets store salg, sjekk ut vår store Black Friday-artikkel, der vi samler alle de beste rabattene og tilbudene.

Årets Black Friday finner sted 24. november i år, men hvis du har vært med på leken før, vet du at noen av de beste rabattene og tilbudene dukker opp tidligere enn det. I disse dager begynner de første rabattene å dukke opp nesten en måned i forveien, så det er et godt tidspunkt å begynne å planlegge kjøpene og holde utkikk allerede.

Håper du finner et billig nettbrett under salgsfesten? Det er en haug med gode og billige nettbrett på markedet akkurat nå, så det kommer sannsynligvis til å bli mange gode rabatter og tilbud på nettbrett i løpet av salgsdagene. Det er ofte eldre modeller som får gode rabatter underveis, men om du ikke trenger det aller siste er det en perfekt mulighet til å spare noen hundrelapper på billige nettbrett fra merker som Apple, Samsung med flere.

Under har vi samlet tre nettbrett som vi tror kan dukke opp med flotte rabatter under årets Black Friday. Du kan aldri vite sikkert hva som dukker opp, men vi anbefaler at du holder et ekstra øye med disse modellene.

Black Friday-rabatter på iPad

Apples forrige basismodell kan få noen rabatter under årets Black Friday. (Image credit: TechRadar)

Det er ikke veldig vanlig at vi får se store rabatter på verken iPhone eller iPad fra Apple, men vi tror likevel det kan dukke opp noen gode tilbud på iPad 10.2 fra 2021. Dette fordi den litt eldre basismodellen i Apples sortiment har fått en arvtager og har blitt solgt for virkelig lave priser siden den gang.

Vi venter også å se splitter nye iPad-modeller fra Apple om kort tid, inkludert to nye iPad Air-modeller. Derfor virker det sannsynlig at vi kan se noen uvanlig flotte rabatter på nettbrett fra Apples sortiment under årets Black Friday.

Black Friday-rabatter på Samsung Galaxy Tab

Samsung Galaxy Tab A 10.5 er et utmerket budsjettnettbrett. (Image credit: Future)

Vi ser alltid et par gode rabatter på nettbrett fra Samsung under Black Friday-salgsfesten. Det er vanligvis hovedsakelig på deres litt billigere budsjettnettbrett i Galaxy Tab A- eller Lite-seriene, men i fjor fikk vi en skikkelig hyggelig overraskelse – selskapets nyeste standardmodell Samsung Galaxy Tab S8 dukket opp med en kjemperabatt på over 3000 NOK, som gjorde at du kunne kjøpe den for den laveste prisen noensinne.

Nå har selskapet også lansert en rimelig Galaxy Tab FE-modell, samt sin nye Galaxy Tab S9-serie, så det kan hende vi får oppleve lignende rabatter på dem under årets salgsfest eller enda større rabatter på den nå ettårs- gamle Galaxy Tab S8-serien? Det er selvfølgelig umulig å svare på, men vi tror i alle fall at sjansen for gode rabatter på Samsung-nettbrett er stor!

Black Friday-rabatter på Lenovo P11 Plus

Lenovo-nettbrett kan få noen gode rabatter under årets Black Friday. (Image credit: Lenovo)

Lenovo har et par rimelige nettbrett som egner seg godt for familier. De er robuste nettbrett med rimelige priser, med Tab P11 Plus som en av deres mest populære modeller. Den har en 2K-skjerm på 11 tommer, fire høyttalere med stereolyd og støtter Dolby Atmos. Det gjør den til en utmerket enhet for sosiale medier og lett underholdning.

Under fjorårets Black Friday så vi et par fine rabatter på nettbrett fra Lenovo, inkludert Tab P11 Plus-modellen. Vi regner med å se noe lignende i år, så er du på jakt etter et virkelig billig nettbrett kan vi anbefale å holde øye med modeller fra Lenovo.