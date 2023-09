Samsung Galaxy S24 Ultra kan bli den mest nedslående mobilen i 2024

Når du tenker på Samsung Galaxy S23 Ultra, er kanskje dens 10x optiske zoom det første du tenker på, ettersom dette er en egenskap Samsung reserverer for sine Ultra-mobiler, og en som nesten ingen andre mobiler kan matche. Men det er også en funksjon som Samsung forvirrende nok kan hoppe over på Samsung Galaxy S24 Ultra.

Dette har vi fra lekkeren @UniverseIce on X (tidligere Twitter), som har en god merittliste når det gjelder mobillekkasjer og rykter. Han sier ikke hva som vil komme i stedet, men vi minner om at Samsung Galaxy S23 Ultra har et 200 MP hovedkamera, et 12 MP ultravidvinkelkamera, et 10 MP telefotokamera med 3x optisk zoom og et 10 MP periskopkamera med 10x optisk zoom. Dermed er det nok sistnevnte som ser ut til å melde pass.

1x,10x, 30x,100xS23 UltraBut I'm worried about S24 Ultra.Because it removes the 10x optical camera. pic.twitter.com/SJugAElHyDSeptember 18, 2023 See more

Vi vil imidlertid anbefale å ta dette med en klype salt – av en rekke grunner. For det første er dette en veldig merkelig ting å gjøre.

10x zoom er en av hovedegenskapene til Samsung Galaxy S23 Ultra, så å kutte ut denne ville sikkert skade telefonens popularitet. Med mindre den erstattes med noe bedre, som en 15x zoom, men @UniverseIce sitt innlegg høres mer negativt ut.

Det må også være viktigere enn noen gang for Samsung å holde seg til denne funksjonen akkurat nå, ettersom Apple nettopp lanserte iPhone 15 Pro Max med 5x optisk zoom, noe som bringer det rivaliserende merket nærmere å matche Samsungs zoomegenskaper enn noen gang før.

Faktisk har det så langt ikke vært konsensus om hvilke kameraer Galaxy S24 Ultra vil få. Årsaken er uklar. Kanskje selskapet har testet en rekke forskjellige alternativer. Men det betyr at det er stor sjanse for at denne lekkasjen er feil.

Vi håper virkelig det, ettersom Samsung Galaxy S23 Ultra er en av de aller beste kameramobilene på markedet, og Samsung Galaxy S24 Ultra kan slite med å matche den uten 10x zoom.

