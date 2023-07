Denne lekkasjen av Samsung Galaxy Z Flip 5 røper flere detaljer

Vi har allerede sett en lang rekke lekkede bilder av Samsung Galaxy Z Flip 5, men de har stort sett vært renderinger, og ikke ekte fotografier. Nå har vi derimot fått en smakebit av sistnevnte, eller i det minste fotografier av en dummyenhet av denne mobilen.

Bildene ble delt på SlashLeaks av en kilde kjent som Leakspinner – som nettstedet hevder har en treffsikkerhet på hele 86 % på 1697 lekkasjer. Dette skal i så fall være en av de mest pålitelige kildene.

Disse bildene, og dessuten en video, viser en mobiltelefon med nøyaktig den samme utformingen som vi har sett i andre lekkasjer, inkludert en stor frontskjerm som danner en kurve rundt det boble kameraet. På innside vises en brettbar skjerm med nålehullkamera øverst. Ytterkantene er slanke.

På bildene kan du dessuten se en USB-C-port og og en høyttalerrist på nedre kant, på-knapp og volumknapper på høyre kant og en SIM-kortspor på venstre kant. Videoen viser dessuten denne utgaven av Samsung Galaxy Z Flip 5 i en persons hånd, der man også får et inntrykk av størrelsen. Ikke uventet virker den temmelig lik Samsung Galaxy Z Flip 4 i så måte.

For ordens skyld er en dummyenhet en ikke-funksjonerende utgave av en telefon. Disse brukes ofte av produsenter av tilbehør, slik at de kan designe og produsere blant annet etuier til dem. Derfor er disse ofte nøyaktige gjengivelser av den faktiske modellen, men ettersom vi ikke vet hvor denne enheten egentlig kommer fra, er vi likevel litt usikre.

Uansett stemmer den godt med tidligere lekket materiale om Samsung Galaxy Z Flip 5, og det er ikke lenge til lanseringen – som skal gå av stabelen 26. juli – så når vi er kommet så langt, venter vi at de fleste lekkasjene stemmer godt.

Større skjerm, bedre prosessorbrikke

Det kom ingen spesifikasjoner med denne lekkasjen, men med utgangspunkt av hva vi har hørt så langt, vil Samsung Galaxy Z Flip 5 trolig få en frontskjerm på 3,4 tommer, noe som er langt større enn på Z Flip 4. Imidlertid vil nok hovedskjermen fortsatt bli på 6,7 tommer.

Foruten frontskjermen, ser de viktigste oppgraderingen ut til å bli en kraftig Snapdragon 8 Gen 2 (som man har i Samsung Galaxy S23-serien) og et redesignet hengsel som gjør at de to halvdelene av mobilen kan ligge helt inntil hverandre. Det er også mulig at Samsung Galaxy Z Flip 5 får støtte for Samsung DeX, slik at du kan omgjøre den til et skrivebord (med litt hjelp av en ekstern skjerm).

Ettersom lanseringen skjer så snart som 26. juli, er det ikke lenge til vi finner ut av dette.

