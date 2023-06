Nothing Phone 2: Snart kommer oppfølgeren til fjorårets mest spenstige mobiltelefon

Det ble hvisket en del i forkant av lanseringen av Nothing Phone 1 i fjor. Var dette mobiltelefonen som skulle røske opp i et mobilmarked som var gått litt i stå? Svaret var et rungende tja, kanskje ikke helt. Men som en forunderlig veldesignet og prisgunstig mobiltelefon i mellomsegmentet ble Nothing Phone 1 en betinget suksess for Carl Pei og hans nykommerselskap.

Drøyt ett år senere er tiden inne for Nothing Phone 2. Mye tyder på at det ikke akkurat blir en beskjeden oppgradering av fjorårets telefon. Nothing er klare for å ta steget inn i toppsjiktet. Det innebærer en mer imponerende ytelse og høyst sannsynlig også en dyrere mobiltelefon. For øyeblikket er vi henvist til å gjette, men det gjør vi mer enn gjerne. Her er alt du trenger å vite om den kommende lanseringen av Nothing Phone 2.

Lansering i juli

Vi trenger ikke å spekulere i når Nothing Phone 2 lanseres. Den vil nemlig bli avduket 11. juli. Det er altså bare litt over ett år etter fjorårets avduking. Kanskje det blir en tradisjon at Nothing presenterer sine mobiler midt på sommeren i årene som kommer?

Koster trolig mer enn Nothing Phone 1

Vi setter stor pris på at Nothing Phone 1 byr på et design som føles eksklusivt, med kule funksjoner og en ganske strømlinjet brukeropplevelse, og dessuten til en pris på rundt 5000 kroner for basismodellen. Det gjør at telefonen fremdeles er et godt valg for alle som er ute etter en prisgunstig modell ett år etter lanseringen.

Vi kjøper derfor ryktene om at Nothing Phone 2 vil ta steget opp i premium-sfæren, med store oppgraderinger av både ytelse og design. Det hadde unektelig vært langt morsommere enn en moderat oppgradering av Nothing Phone 1. Dette vil unektelig føre til at Nothing Phone 2 vil koste mer enn sin forgjenger.

Hvordan blir designet?

Nothing Phone 1 stakk seg ut med sin halvtransparente bakside og Glyph-belysningen. Sistnevnte tok seg mer ut som en festlig effekt enn noe virkelig nyttig. Hvordan Nothing har valgt å utvikle designet, skal bli veldig interessant å se, men etter teasertraileren å dømme, har de ikke gitt opp idéen med blinkende LED-lys på bakiden av telefonen. Men hvordan blekkspruten egentlig kommer inn i bildet, er vi veldig nysgjerrige på.

Når det gjelder Glyph-belysningen, har nylig gjenoppståtte Swedish House Mafia komponert en ekslusiv lydpakke (Glyph Sound Pack). Med noe som kalles Glyph Composer vil du selv kunne justere og remixe de spesialkomponerte lydene fra Swedish House Mafia. Slik kan du blant annet skape dine egne ringetoner.

I en Twitter-meling til sine følgere, delte DJ Sebastian Ingrosso (en tredjepart av Swedish House Mafia) en video som viser hvordan hans lyder og effekter vil kunne benyttes i det nye Glyph Composer-verktøyet.

Nothing Phone 2: Spesifikasjoner

Vi vet faktisk en hel del om hvilke spesifikasjoner Nothing Phone 2, basert på hva direktør Carl Pei har uttalt. Under Mobile World Congress 2023 sa han for eksempel at prosessoren skal hentes fra Snapdragon 8-serien. Senere utalelser tyder på at det er snakk om 8+ Gen 1.

Vi vet også at Nothing Phone 2 får et batteri på 4700 mAh. Dette er en oppgradering fra Nothing Phone 1, der batteriet var noe av det vi ble skuffet over. Nedenfor sammenligner vi forskjellene på Nothing Phone 1 og Nothing Phone 2. Sistnevntes spesifikasjoner bygger for det meste på rykter, så dette må du ta med en klype salt.

Swipe to scroll horizontally Nothing Phone 1 vs Nothing Phone 2 Nothing Phone 1 Nothing Phone 2 (ryktede spesifikasjoner) Mål: 159.2 x 75.8 x 8.3 mm 161 x 74.5 x 8.3 mm Vekt: 193.5 g 200 g Hovedskjerm: 6.55", 1080 x 2400, 120 Hz, HDR10 + 6.67", 1080 x 2400, 120Hz Prosessorbrikke: Snapdragon 778G+ Snapdragon 8 Plus Gen 1 RAM: 8GB / 12 GB 8GB / 12 GB Lagring: 128 GB / 256 GB 256 GB / 512 GB OS: Nothing OS 1.5.3 (Android 13) Nothing OS 2.0 (Android 13) Hovedkamera: 50 MP, f/1.9, 24 mm, OIS 50 MP Ultravidvinkel: 50 MP, f/2.2, 114 grader 50 MP Telefoto: - 50 MP Selfiekamera: 16 MP, f/2.5 32 MP Batteri: 4500 mAh 4700 mAh Lading: 33 W kabel, 15W trådløst 67 W kabel Farger: Hvit, svart Hvit, svart

Nothing Phone 2 vil bli presentert under et direktesendt arrangement kl. 17.00, tirsdag 11. juli. Her vil du kunne se presentasjonen (lenke til Nothing).