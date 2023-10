iPhone SE 4 kan bli en billig iPhone 14 med handlingsknapp

iPhone 14 (over til høyre) og iPhone SE (venstre) kan ligge til grunn for iPhone SE 4.

Spekulasjonene om den lenge omtalte iPhone SE 4 har tatt mange vendinger de siste 18 månedene, men noen nye rykter har tegnet det så langt tydeligste bildet av hva vi kan vente oss av en arvtager til den aldrende iPhone SE (2022).

Ifølge en ikke navngitt MacRumors-kilde vil iPhone SE 4 vil ta spranget fra sin nåværende 4,7-tommers skjerm til en 6,1-tommers skjerm, takket være at designet skal være basert på basisutgaven av iPhone 14.

Men den fjerde generasjonen av iPhone SE vil tilsynelatende ikke bare være en rimelig versjon av iPhone 14. Overraskende nok hevder MacRumors' kilde (som bygger på pre-produksjonsinformasjon) at telefonen vil få handlingsknappen fra iPhone 15 Pro, pluss en USB-C-port.

En inkludering av USB-C ville ikke være en overraskelse, men handlingsknappen ville være mer uventet, med tanke på at den ikke engang er tilgjengelig på iPhone 15 eller iPhone 15 Plus. Dette kan være en indikasjon på hvor langt unna lanseringen av iPhone SE 4 vi ennå er, siden det kan ta litt tid før handlingsknappen blir en standardfunksjon.

Ryktene hevder for øvrig at Apples neste rimelige telefon vil få et enslig 48 MP-kamera med blits, samt en ny OLED-skjerm fra iPhone 14 med Face ID (i stedet for Touch ID). Dette er konklusjoner trukket fra referanser til «Pearl» i telefonens tidlige utvikling, som tilsynelatende er Apples interne kodenavn for Face ID.

Selv om alt dette later til å peke mot en ganske overbevisende telefon for iOS-fans som ikke ønsker å bruke uhyrlige pengesummer for å få en av de beste iPhone-modellene, kan en av de mange hindringene i veien for en snarlig lansering være telefonens modem. MacRumors sier at Apple tester sitt nye interne 5G-modem i iPhone SE 4, men det er nå sterke rykter om at dette vil bli utsatt til 2026 (eller potensielt til iPhone 18).

Det betyr ikke at Apple ikke kan reversere iPhone 4 SE tilbake til et Qualcomm-modem (som vil bli levert til Apple til 2026), men akkurat nå er det dessverre ingen indikasjoner på at en ny iPhone SE er nært forestående.

En overbevisende tanke som ennå er langt borte

iPhone 13 mini (over) ble faktisk fjernet fra sortimentet i forbindelse med fjorårets lansering av iPhone 14. (Image credit: Apple)

Ettersom iPhone mini er tatt ut i pensjon og den nåværende iPhone SE (2022) oppleves som en fortidslevning, er det et stort hull i iPhone-utvalget med plass til en modell som den mye omtalte iPhone SE 4. Men vi må kanskje vente til minst 2025 for å se den.

Til tross for de overbevisende detaljene i den nevnte MacRumors-rapporten, er det ingen antydninger om en mulig lanseringsdato. Vi er ikke i tvil om at nedstrippet iPhone 14 med en handlingsknapp og USB-C vil garantert selges i hopetall, og detaljene kan godt endre seg fra disse tidlige utviklingsprototypene.

På plussiden ser det stadig mer sannsynlig ut at en iPhone SE 4 i det minste er under utvikling og ikke bare en testmodell for Apples nye 5G-modem. I april 2023 spådde også tipseren Jeff Pu at Apple kunne komme med iPhone SE 4 i 2025, selv om dette raskt ble motsagt av den vanligvis pålitelige analytikeren Ming-Chi Kuo, som sa at denne mobilen ikke inngår i Apples planer for 2024 eller 2025.

Hvis det stemmer, kan iPhone SE 4 i stedet bli utrustet med Apples nye 5G-modem i 2026. Uansett betyr dette at rådet for deg som leter etter en rimelig iPhone fortsatt er å speide etter iPhone-tilbud eller sjekke ut Apples oppussede iPhone-modeller, sammen med mange brukte iPhone-alternativer.

