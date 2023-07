Lekkede bilder av Google Pixel 8 Pro røper både design og spesifikasjoner

The Google Pixel 7 Pro

Googles mobiltelefoner ser ut til å være hjemsøkt av flere lekkasjer enn de fleste av konkurrentene. Pixel 8-serien er intet unntak, ettersom vi har kommet over flere lekkasjer av spesifikasjoner og renderinger. Men nå har den trolig mest pålitelige lekkasjen om Pixel 8 Pro dukket opp. Denne gangen har vi faktisk fått se ekte fotografier av den kommende mobiltelefonen fra Google.

Disse ble lagt ut på Reddit av en bruker som hevder å ha mottatt mobilen «fra utviklerne av testenheter hos Google». Siden er innlegget blitt slettet (sammen med hele Reddit-kontoen), men ikke før Android Police og flere andre hadde fått lagret bildene.

I disse bildene ser vi en mobiltelefon som er temmelig lik de tidligere lekkede renderingene av Pixel 8 Pro og dessuten har noen tydelige forskjeller fra Pixel 7 Pro.

Lekkede fotografier av Google Pixel 8 Pro. (Image credit: Reddit)

Disse endringene omfatter bant annet en skjerm som ser ut til å være mindre avrundet, selv om det fortsatt ser ut til å være en viss kurvatur der. Kameraoppsettet ser også ut til å være endret, der alle de tre objektivene på baksiden rommes i en pilleformet utstansing. Det er også kommet til en ny sensor nedenfor blitsen. Av tidligere lekkasjer antar man at dette er en temperaturmåler. Bildet viser også mer avrundede hjørner enn dem man finner på Pixel 7 Pro.

Vi vil ikke tolke så mye av fargen på den avbildede mobilen eller mønsteret på baksiden av den, ettersom det ser ut til at den avbildede utgaven av Pixel 8 Pro befinner seg i et etui – og selv om det eventuelt ikke gjør det, er det ikke sikkert at det er akkurat denne modellen forhandlerne vil tilby etter lanseringen.

Også noen spesifikasjoner

I tillegg til selve designet, viser disse fotografiene dessuten noen spesifikasjoner på skjermen, der blant annet 12 GB RAM og 128 GB lagring nevnes. Her ser man også ordet «husky», som tidligere har vært nevnt som kodenavnet for Pixel 8 Pro, samt ordet «zuma», som har vært nevnt som kodenavn for prosessorbrikken Tensor 3, en brikke vi regner med vil være motoren i denne mobilen.

Som med alle andre lekkasjer, anbefaler vi deg også å ta denne med en klype salt. Men det ser uansett ekte ut, spesielt med klistremerkene på baksiden som angir at det handler om en testmodell, og med tanke på at personen som la ut bildene siden har slettet hele Reddit-kontoen sin.

Vi vet likevel ikke hvor virkelighetstro disse bildene er før Pixel 8-serien lanseres, sannsynligvis en eller annen gang i oktober. Med tanke på Googles historikk når det gjelder lekkasjer, venter vi oss mange flere rykter om og bilder av denne utfordreren til listen over de beste mobilene på markedet.

