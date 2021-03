«Zack Snyder's Justice League» lansert på nett – slik strømmer du storfilmen

For alle tilhengere av DC Comics (og superhelter generelt) har den store dagen kommet. Endelig får vi se «Justice League» slik det var tiltenkt av originalregissør Zack Snyder – men antageligvis på en mindre skjerm enn han hadde sett for seg. Her i Norge lanseres filmen på HBO Nordic. Du kan se den fra og med i dag.

Se «Justice League» på nett Lansert: 18. mars, 2021 Skuespillere: Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Ray Fisher, Jason Momoa, Ezra Miller, Willem Dafoe, Jesse Eisenberg, Jeremy Irons Se i Norge: Kun på HBO Nordic

Filmen er tettpakket med de største navnene i DC-universet, inkludert Batman (Ben Affleck), Superman (Henry Cavill), Wonder Woman (Gal Gadot), The Flash (Ezra Miller) og Aquaman (Jason Momoa). Justice League-gjengen som var på kino for et par år siden ble en en flopp rent inntjeningsmessig, men hadde også problemer med å innynde seg hos kritikere generelt, og klarte «kun» å dra inn 658 millioner dollar ved lansering.

Mange mente at den kreative visjonen ble kompromittert av at to separate regissører jobbet på prosjektet, og kinoversjonen endte opp med å bli en skuffelse for kinogjengere verden over. Superheltene klarte seg sågar dårligere på kino enn det Wonder Woman klarte på egen hånd, bare noen måneder tidligere.

Nå kan fansen endelig få se hvordan «Justice League» ville ha sett ut om Snyder hadde fått styre skuta helt i havn, siden den sagnomsuste – og fire timer lange – Snyder-versjonen nettopp har blitt sluppet på HBO Nordic.



Ventetiden er endelig over!

HBO Nordic har slått seg opp med et knallhardt fokus på kvalitetsserier, men på den norske strømmetjenesten finner man også en rekke filmer, inkludert «Zack Snyder's Justice League». HBO Nordic | 109,- | To uker gratis

(Image credit: Warner Bros.)

Mini-anmeldelse av «Zack Snyder's Justice League»

La oss ikke gå rundt grøten – du har antageligvis allerede bestemt deg for om du ønsker å investere fire dyrebare timer på å se «Zack Snyder's Justice League».



I fall du fortsatt vurderer om det er verdt det kan du lese hele vår anmeldelse av filmen, ført i pennen av våre engelske kolleger, men kortversjonen er som følger: Vi mener at filmen har hatt godt av å få litt ekstra tid på seg, og at dette har ført til en bedre film enn originalen – i Zack Snyder-varianten får alle, fra Superman til Cyborg, mer tid på skjermen. Det er definitivt positivt. Det er klart at enkelte vil mene at fire timer er for lenge, særlig siden første halvdel er litt treg av seg.



Jevnt over er ikke kritikere helt enige i om hvorvidt denne filmen er det helt store, men som alltid når det gjelder film: smaken er som baken. Man vet ikke hvor godt en film treffer en før man får sett den.