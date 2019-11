Vi har de første bildene av Honor Watch Magic 2

Honor skal avduke Watch Magic 2 i Kina 26. november, men allerede en uke i forkant kan vi i TechRadar vise frem eksklusive bilder av den nye smartklokken.

De er riktignok ikke voldsomt avslørende, men de gir oss likevel et godt inntrykk av hvordan den nye klokka blir seende ut når den lanseres.

Vi ser i hvert fall tydelig av bildene at Honor Watch Magic 2 har fått et nytt design sammenlignet med forgjengeren, og skjermkanten ser tynnere ut og stikker mindre ut fra skjermen.

Den har altså mindre preg av å se ut som en klassisk klokke, noe mange andre smartklokker ofte prøver å gjøre.

Watch Magic 2 er også mindre fargerik, og den er i stedet helt sort med en enkel rød ring rundt kronen. Teksten langt kanten er hvit i stedet for rosa, som på forgjengeren.

Bilde 1 av 3 (Image credit: Honor) Bilde 2 av 3 (Image credit: Honor) Bilde 3 av 3 (Image credit: Honor)

Det er selvfølgelig mulig at dette bare er en av flere varianter, og at selskapet vil tilby flere alternativer ved lansering. Samtidig er det også mulig at Honor har valgt å gå denne veien for at Watch Magic 2 skal bli mer strømlinjeformet og enkelt i utførelsen.

Reimen ser ut til å være av skinn som på forgjengeren, men igjen er det snakk om helt sort fremfor den brune med hvite sømmer fra originalen.

Bildene tyder å at Watch Magic to får et mer moderne utseende, og at den får mer preg av å være en smartklokke fremfor en klassisk klokke. Vi vet ikke stort om innmaten til Watch Magic 2 ennå, men det er ikke lenge igjen til den bli offisielt avduket.

Det skal skje i forbindelse med lanseringen av Honor V30, som skal skje i Beijing 26. november.