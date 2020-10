Venter du på «The Last of Us 2»? Da vil du ikke gå glipp av Sonys nye State of Play-episode

Sony har annonsert at den neste State of Play-episoden vil finne sted i dag, den 27. mai – og denne gangen vil det være «The Last of Us 2» som kommer til å være i fokus.



Ifølge et blogginnlegg fra PlayStation-teamet skal denne 25-minuttersepisoden gi oss et godt innblikk i den etterlengtede etterfølgeren, nå i forkant av utgivelsen den 19. juni.



Neil Druckmann, hoveddesigner for «The Last of Us 2» kommer til å «tilby en omfangsrik titt på gameplay, nye trusler og spillverdenen», i tillegg kommer vi til å få oppleve en gjennomspilling av en helt ny sekvens i spillet.

Hvordan få med seg State of Play

(Image credit: Naughty Dog)

Du kan se Sonys State of Play-strøm senere i dag (27. mai) klokken 22:00. Strømmen vil sendes samtidig både på Twitch og på YouTube.



Sony har understreket at det ikke kommer til å være noen oppdateringer eller nyheter angående PS5 i denne State of Play-episoden – fokuset her kommer til utelukkende å være på «The Last of Us 2». Likevel går det rykter om at vi kommer til å få høre mer om PS5 den 4. juni, så hvis alt går som det skal er det ikke lange ventetiden igjen til vi nok en gang får tilgang til flere spennende detaljer rundt Sonys nestegenerasjonskonsoll.



«The Last of Us 2» har utgivelsesdato den 19. juni, og kommer kun ut til PS4.