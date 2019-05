Telenor lanserer ny WiFi-forsterker og tjenesten Alltid WiFi

Telenors konkurrent Get lanserte sin tjeneste WIFIX i fjor der de garanterer WiFi-dekning i alle rom, og nylig skrev vi også om hvordan Altibox skal begynne å tilby Google WiFi til kunder som sliter med dårlig WiFi-dekning hjemme. Nå kommer også Telenor med en lignende løsning under navnet Alltid WiFi.

Telenor lanserte riktignok sin nye WiFi-ruter med brask og bram allerede i februar, og nyheten i dag dreier seg egentlig rundt en forsterkerenhet som altså skal sikre at WiFi-signalene når ut til hele huset.

Til forskjell fra Get og Altibox som henholdsvis tilbyr deg mesh-systemene AirTies og Google WiFi, ser altså Telenors løsning ut til å være en mer tradisjonell WiFi-forsterker.

Alltid WiFi bringer også med seg brukerstøtte fra WiFi-eksperter som kan veilede deg via web og telefon, slik at trådløsnettet ditt kan fungere best mulig.

– Det er mye som kan forstyrre WiFi-signalene hjemme. Telenor hjelper kunden å finne løsninger for å bedre WiFi-dekningen med enkle steg-for-steg veiledninger på våre websider. I tillegg kan kunden ringe våre WiFi-eksperter på telefon, forteller leder for TV og Bredbånd i Telenor, Camilla Amundsen, i en pressemelding fra selskapet.

Alltid på nett

Telenor tilbyr fra før en «Alltid på nett»-garanti som gjelder for alle problemer som oppstår med internettlinjen din helt frem til veggen din. Inntil Telenor har rettet feilen, får alle medlemmer av husstanden ekstra datapakker til mobilabonnementet.

I pressemeldingen fremheves det imidlertid at de aller fleste kundene til Telenor ikke klarer å skille mellom problemer med linjen og problemer med det trådløse nettet hjemme, og dette skal altså Alltid WiFi bøte på.

–Med Alltid På Nett-garantien og Alltid WiFi tar Telenor nå et større samlet ansvar for kundens opplevelse og bruk av bredbåndet i hjemmet, forteller Amundsen.

Til forskjell fra en del andre internettleverandører lar Telenor deg leie ruter og forsterker fremfor å måtte kjøpe, og den nye ruteren koster 39 kr i måneden mens WiFi-forsterkeren koster deg 29 kroner i måneden.

Mens trenden om dagen går mot mesh-systemer, velger altså Telenor den tradisjonelle ruten med WiFi-forsterker som skal forbedre dekningen. Tanken er nok at ting skal bli enklest mulig å sette opp for brukeren, men hvis du synes mesh-systemer virker interessante kan det være greit å vite at du finner flere slike blant de beste ruterne på markedet akkurat nå.