Spotify tester ut knapp som lar deg blokkere artister du ikke liker

Det ser ut til at Spotify tester ut en ny funksjon som lar brukerne hindre bestemte artister og band i å spille når du hører på spillelister.

Valget dukker opp når man trykker på «…»-knappen ved navnet til en artist. Der kan du trykke på «Ikke spill denne artisten», og da vil ikke låtene dukke opp i Discover Weekly, Daily Mixes eller nasjonale og globale topplister.

Det var Thurrott som først oppdaget funksjonen, og det ser ut til at den har dukket opp på en rekke tilfeldige kontoer, noe som er Spotifys vanlige praksis når de tester nye funksjoner.

Selskapet har imidlertid ikke sagt noe offisielt om funksjonen, så det er mulig at den aldri vil legges til for alle.

Bra for deg, dårlig for artistene?

Det er nok mange som har ønsket seg en funksjon som vil hindre låter man ikke liker i å dukke opp i spillelister, både for å beskytte ørene sine og for at man ikke skal bidra til å finansiere artister man ikke vil støtte.

Dette kan altså være positivt for brukeropplevelsen, men det kan også være en del artister vil protestere fordi de går glipp av avspillinger. For for eksempel kan det være at Ed Sheeran merker forskjell når han slipper nye singel, hvis mange bestemmer seg for å blokkere han fra topplistene.

Enten hunden din hater Justin Bieber eller du har kommet frem til at du ikke burde høre på R. Kelly lenger, så vil nok i hvert fall denne funksjon gi deg bedre kontroll over musikken din. Forutsatt at Spotify ruller den ut til alle da …

Kilde: SlashGear