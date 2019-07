Sonys nye avkjølende wearable trengs nå med det samme

Nye Sony Reon Pocket er en kroppsavkjølende dings man kan ha på kroppen, og som lover å gjøre varmen en saga blott. Alle som lider under den nåværende hetebølgen vil enes om at det begynner å bli vanskelig når man ikke har noe å kjøle seg ned med. Hva om man kunne ta avkjølingen med seg? Det er dette man kan gjøre med denne wearable-enheten.



Dessverre er ikke dette produktet til salgs enda. Først må det folkefinansieres, og om målet nås (per nå har Sony raket inn 44 % av pengene som skal til) burde vidunderet være klart til å legge i lomma innen mars i 2020. Den er riktignok noen måneder unna lansering, men et mobilt klimaanlegg er for besnærende til å ignorere i varmen.

Etter hundrevis av simuleringer estimerer Sony at Reon Pocket burde kunne kjøle ned temperaturen hos en bruker med 13 grader celsius ifølge Gizmodo. Dingsen kan også hjelpe på kalde dager (hvis du husker hvordan noe slikt fortoner seg) via å varme opp en stakkars kropp 8 grader celsius.

Portabelt kjøleanlegg i en proprietær skjorte

Reon Pocket veier i seg selv 85 gram, er på størrelse med en stor fjernkontroll og passer i en lomme på en spesiallaget skjorte – plassert på øverste del av ryggraden. Man kan kontrollere enheten via iOS eller Android og en «automodus» er også på vei. Batteriet varer 24 timer om man lader det i 2 timer.



Startprisen for en Reon Pocket via folkefinansieringssiden er 14 080 yen (omtrent 1100 kroner), men man kan velge å gi litt ekstra for å få flere spesiallagede skjorter. Og, nei, det er slett ikke sikkert at dette kommer til å fungere med en vanlig skjorte man har sydd en lomme på selv. Enheten ser ut til å sitte i et lite hulrom med et skreddersydd ventilasjonshull. Det er uklart om vidunderet fungerer like bra om det blir plassert et annet sted.



Man kan også betale mindre og få Reon Pocket Light, en versjon med mindre funksjonalitet. Denne koster 12 760 yen (rundt tusenlappen), men kan ikke styres fra mobil.