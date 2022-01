Sony-aksjer stuper med 20 millarder dollar i kjølvannet av Microsoft/Activision-oppkjøpet

Sony-aksjene stupte med 13 % over natten, tilsvarende 20 milliarder amerikanske dollar, i kjølvannet av Microsofts annonsering vedrørende oppkjøpet av Activision Blizzard.



Ifølge Bloomberg og Eurogamer er dette det største fallet i Sony-aksjer siden 2008.



Samtidig steg aksjene i japanske selskaper som Capcom, Square Enix og Konami med omtrent 5 %. Ubisoft-prisene gikk også opp med 11 %.



Avtalen mellom Microsoft og Activision har en verdi på 68,7 milliarder amerikanske dollar (omlag 603 milliarder norske kroner), nesten ti ganger mer enn det Microsoft betalte for Bethesda. Oppkjøpet vil ikke være ferdigstilt før i 2023.

Sony-responsen? Forhåpentligvis ikke nok et stort oppkjøp

(Image credit: Microsoft)

Dette er utvilsomt en av de største oppkjøpene i spillindustriens historie. Naturlig nok er det mange som lurer på hva slags respons Sony kommer til å raske sammen som svar til nyheten, særlig nå som pengene lekker.



Et opplagt motsvar vil være at Sony gjør et lignende oppkjøp. Den japanske giganten er ikke fremmed for å tilegne seg mindre utviklere. I 2021 kjøpte selskapet for eksempel Housemarque og Bluepoint Games. Dog, ingen av disse er i nærheten størrelsen til Activision, og begge utviklerne hadde allerede et nært samarbeid med Sony.



Denne idéen har også møtt motbør av alle som oppfatter Microsoft-oppkjøpet som en lite heldig videre konsolidering av industrien, og et trekk som ikke kommer verken forbrukere eller utviklere til gode.



Vår britiske kollega, Callum Bains, uttalte det følgende: «Oppkjøpet representerer også den videre monopoliseringen av spillindustrien. Noen av de største spillstudioene i verden er nå under samme tak, opererer under de samme kommersielle interessene. Spillere, i like stor grad som utviklere, burde bekymre seg over hva denne avtalen betyr for den kreative retningen innad industrien. Spill er ikke bare underholdning, det er forretningsvirksomhet. Nå kontrollerer én bedrift en urovekkende stor mengde av det industrien produserer.»



Det er til og med snakk om at avtalen potensielt kan bryte konkurranselovverk i USA, hvilket vil resultere i at oppkjøpet ikke gjennomføres. Mange mistenker likevel at det hele vil seile gjennom systemet uten store forsinkelser.



Det er også uklart i hvor stor grad denne avtalen vil påvirke Sony når det gjelder spillanseringer. Antakelsen hos de flest er at alle merkevarene Activision eier (Overwatch, Diablo, Crash Bandicoot, og så videre) kommer til å bli Xbox-eksklusive titler.



Xbox Gaming-sjef, Phil Spencer, har imidlertid sagt at «[...] det ikke er vår hensikt å dra [spill]felleskap vekk fra [PlayStation-plattformen] og vi forplikter oss til det». Hvilket i det minste kan tyde på at noen av spillene vil være å finne på flere plattformer.



Det er naturlig å tro at dette for eksempel vil gjelde Activisions største merkevare, Call of Duty. Spillserien har alltid gjort det godt på PlayStation-plattformen, hvilket vil være lukrativt for Microsoft i tiden som kommer.



Tilhengere av Activision-eide spill bør likevel forberede seg på at Xbox-plattformen kommer til å få forrang i tiden som kommer. Vi trenger ikke å se lenger enn til Bethesda-oppkjøpet for en sammenligning. «Starfield» er, per nå, kun offisielt planlagt lansert til Xbox og PC, uten at vi har hørt noe om en PlayStation 5-variant.