Smarthjem-produkter kåret til årets julegave

Fagbladet Elektronikkbransjens pris for årets julegave gikk i år til en hel kategori – nemlig smarthjemprodukter.

Prisene ble delt ut torsdag kveld under Elektronikkbransjens årlige julefest der TechRadar var til stede, og det er 16. år på rad at fagbladet Elektronikkbransjen deler ut priser for årets julegave og årets produkt i en rekke ulike kategorier.

De to andre finalistene til årets julegave var robotstøvsugere som kategori, og de ladbare støvsugerne i Philips SpeedPro Max-serien.

– Vi har snakket om smarthjem-produkter i mange år, men denne julen er de virkelig blitt bredt tilgjengelig med mange muligheter, også på tvers av de ulike plattformene. Det var derimot ikke et enkelt smarthjem-produkt som utpekte seg til å vinne hovedprisen, så juryen valgte å kåre hele kategorien som «Årets julegave», uttaler ansvarlig redaktør i fagbladet Elektronikkbransjen, Stian Sønsteng, til eget blad.

Årets vinnere: ÅRETS JULEGAVE 2019:

Smarthjem-produkter ÅRETS BILDEPRODUKT:

Retrobilder ÅRETS BUDSJETT-TV:

Samsung RU74XX-serien ÅRETS DATAPRODUKT:

AMD Ryzen 9 3900X ÅRETS FOTO- OG VIDEOPRODUKT:

GoPro Hero 8 ÅRETS HODETELEFON:

Sony WF-1000XM3 ÅRETS HVITEVARE:

Temptech Copenhagen CD180SB-B ÅRETS KJØKKENPRODUKT:

Bosch VitaMaxx ÅRETS LYDPRODUKT:

JBL Flip 5 ÅRETS MOBIL:

Huawei P30 Pro ÅRETS MUSIKKPRODUKT:

Sennheiser XS Wireless Digital ÅRETS NORSKE LEVERANDØR:

Airthings ÅRETS PERSONLIGE SMARTPRODUKT:

Galaxy Watch Active 2 ÅRETS SMARTHJEMPRODUKT:

Airthings Wave Mini ÅRETS SPILLPRODUKT:

Logitech G Pro X ÅRETS SMÅELEKTRISKE PRODUKT:

Philips SpeedPro Max ÅRETS TV:

Samsung Q70R

I juryen sitter blant andre lederne i de største forhandlerne i Norge, og administrerende direktør for Elkjøp Norge, Fredrik Tønnesen, virker overbevist om at denne kategorien blir svært populær under årets julesalg:

– For Elkjøps del ser vi en vekst på over 400 prosent innen kategorien, og inn mot julehandelen ser vi at dette blir svært populære produkter til de som har «alt». 2019 er året smarthjem-produkter ble bredt tilgjengelig, ble enklere å bruke, og ikke minst fungerer på tvers av økosystemer. Det er også fint at smarthjem-produkter er alt mellom himmel og jord, det finnes julegaver som koster noen hundrelapper til mange tusen. Dørlåser, ringeklokker og brannvarslere er de tre mest populære produktene, i tillegg til stemmestyrte høyttalere, uttaler han til Elektronikkbransjen.

Noen overraskelser

Men det ble også kåret vinnere i en rekke andre kategorier (du ser dem alle i faktaboksen til høyre), og blant de mindre overraskende førsteplassene finner vi Sonys helt trådløse ørepropper WF-1000XM3.

Disse topper også vår liste over de beste øreproppene i denne kategorien.

Ellers var det ingen stor overraskelse at GoPro Hero 8 ble årets foto- og videoprodukt, Samsung Galaxy Watch Active 2 ble årets personlige smartprodukt og at Logitech G Pro X ble årets spillprodukt.

AMDs prosessor Ryzen 9 3900X stakk på sin side av med seieren for årets dataprodukt foran Apple iPad 10.2 og Nvidia GeForce RTX 2070 Super, noe som virkelig blir en anerkjennelse av hvordan AMD for første gang på mange år virkelig klarer å svare på konkurransen fra Intel.

Huawei P30 Pro tok på sin side seieren for årets mobil fremfor Samsung Galaxy Note 10+ og Apple iPhone 11 Pro, noe som begrunnes med den imponerende kamerateknologien Huawei har gjort plass til i sin toppmodell.

Ikke minst ble norske Airthings hedret med både prisen for årets smarthjemprodukt og den nyopprettede prisen for årets leverandør. Airthings er basert i Oslo, og lager smarte sensorer for måling av blant annet luftkvalitet og radon, og systemet snakker med smarte assistenter som Google Assistant og Amazon Alexa. I tillegg gjør IFTTT-integrasjon at Airthings kan snakke med det meste av smarthusløsninger.