Samsung Galaxy Watch Active 2 har en roterende skjermkant – som ikke roterer

Samsung Galaxy Watch Active 2 har blitt offisielt annonsert, bare seks måneder etter at den opprinnelige utgaven ble sluppet.

En av de viktigste nyvinningene er en digitalt roterende skjermkant. Galaxy Watch hadde som kjent en fysisk roterende skjermkant, men den opprinnelige Galaxy Watch Active hadde ingen form for roterende kant i det hele tatt.

Samsungs løsning denne gangen har altså blitt å gi Galaxy Watch Active 2 en skjermkant som kan «vris på» selv om den ikke beveger seg rent fysisk, og det blir spennende å se hvor godt dette vil fungere i praksis.

En annen spennende nyvinning er EKG-måling, som lar klokka sjekke hjerterytmen din mer presist. Dette er noe vi allerede har sett i Apple Watch 4, så det er ikke noen stor overraskelse av Samsung også har valgt å inkludere dette.

Galaxy Watch Active 2 vil bli tilgjengelig i to størrelser, og den mindre utgaven er på 40 mm, den har en skjerm på 1,2 tommer og et batteri på 247 mAh, mens den større utgaven er på 44 mm, den har en skjerm på 1,4 tommer og et batteri på 340 mAh.

Begge de to klokkene er 10,9 mm tykke, de er kompatible med 20 mm reimer, og de vil komme i de tre fargene sort, sølv og gull.

Når det kommer til treningsfunksjoner, kan Galaxy Watch Active 2 spore over 39 aktiviteter. Syv av dem kan også starte automatisk, og disse er løping, gåing, sykling, svømming, romaskin, ellipsemaskin og dynamisk trening.

Tilkobling på farten

For deg som liker å få full funksjonalitet ut av klokka uten å være avhengig av telefonen, er det også greit å vite at Galaxy Watch Active 2 kommer med 4G-støtte. (Det vil også finnes i en rimeligere variant uten 4G, men den ser ikke ut til å bli tilgjengelig i Norge).

Dermed får du direkte internettilgang fra klokka, og du vil kunne motta og opprette samtaler, sende meldinger og strømme musikk.

Lanseringsdatoen er satt til 27. september 2019 i USA, mens Samsung Norge kun oppgir at den kommer i salg i høst her i landet. Prisene er satt til 4790 kroner for 40 mm-utgaven, og 4990 kroner for 44 mm-utgaven.