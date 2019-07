Apple Watch 6 kan få langt bedre batteritid

Batteritid fortsetter å være det store problemet smartklokkeprodusenter prøver å løse, og det ser ut til at Apple kan ha en ny idé på gang for å sette Apple Watch i førersetet.



Ifølge en artikkel fra Economic Daily News kan Apple Watch snart komme til å ta i bruk microLED-baserte skjermer fremfor de mer tradisjonelle OLED-panelene.

Artikkelen forteller at selskapet er klar til å gjennomføre denne overgangen neste år, hvilket betyr at det er usannsynlig at dette skiftet kommer før Apple Watch 5. Versjonen vi forventer å se nye skjermer i vil antageligvis bli annonsert senere i år, i september.

Det blir sagt at microLED-panelene det er snakk om bruker mindre strøm enn OLED-skjermen som Apple per nå bruker, men vi har ingen detaljer om nøyaktig hvor mye bedre batteritiden vil komme til å være.



Det er ikke sannsynlig at det vil være en verdensomveltende forandring, men selskapet skal også være i ferd med å optimalisere programvaren via oppdateringer, noe som også skal hjelpe på hvor lenge man kan bruke klokken på én enkelt lading.

Fra 2020

Det er ikke slik at det er garantert at dette skjermbyttet vil skje, men artikkelen gir inntrykk av at selskapet har signert avtaler med to nye taiwanske produsenter av microLED-teknologi, så det ser vitterlig ut som dette er i ferd med å bli virkelighet.



Det er lite sannsynlig at dette vil få noen særlige innvirkninger på hvor mye man betaler for smartklokken, men om det er slik at batteritiden blir vesentlig bedre på Apple Watch 6 og utover vil dette selvsagt være til hjelp for et Apple som prøver å holde seg i tetsjiktet på smartklokkefronten.

