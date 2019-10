GoPro Hero8 Black får enda bedre bildestabilisering og masse nytt ekstrautstyr

GoPro har avduket Hero8 Black, og samtidig lanserer de også det nye 360-kameraet GoPro Max som følger i fotsporene til GoPro Fusion.

Flaggskipet GoPro Hero8 Black er utstyrt med den samme GP1-prosessoren og 12 MP-kameraet fra forgjengeren, men i motsetning til Hero7 Black har den fått oppdatert design og et helt nytt operativsystem med mange programvareoppgraderinger og opptaksmuligheter.

HyperSmooth 2.0 tilbyr forbedret bildestabilisering i alle opptaksmoduser og bilderater, og du får mulighet til å opprette tilpassede brukerprofiler som du raskt kan veksle mellom.

GoPro har droppet det gamle festesystemet, til fordel for utfellbare armer (eller fingre som GoPro kaller dem). Kameraet har også en fremovervendt mikrofon med forbedret vindkansellering, slik at opptak burde låte bedre enn før.

Også bilde- og time-lapse-prosessering er forbedret, og du skal blant annet få bedre HDR- og nattfotoprosessering, fotografering i RAW-format og forbedret 100 Mpbs 2,7K- og 4K-video.

Hero8 Black skal koste 399 dollar eller rundt 4000 kroner i Norge. Den amerikanske salgsdatoen er satt til 15. oktober, mens det oppgis at det kommer i salg internasjonalt 20. oktober. (Vi oppdatere denne saken med norske priser og salgsdato når vi får dette bekreftet).

GoPro Hero 8 Black

Action i 360 grader

Sammen med GoPro Hero8 Black slippes også 360-graderskameraet Max, en lettere og mindre utgave av GoPro Fusion – og også dette er utstyrt med de nye festearmene vi finner på Hero8 Black.

Max er i likhet med forgjengeren utstyrt med seks innebygde mikrofoner som fanger lyd fra alle retninger, og det får den samme stabiliseringsteknologien som flaggskipkameraet.

Faktisk er ganske mange av funksjonene fra Hero8 Black også å finne i Max, inkludert GoPros stabiliserte time-lapse-modus TimeWarp 2.0, i tillegg til en rekke programvareverktøy som lar deg ta bilder i vidvinkel og flate perspektiver uten ekstra objektiver.

Max er utstyrt med to 180 graders kameraobjektiver – ett på forsiden og ett på baksiden – slik at resultatet blir 360-graders bilder i SuperView-videoformat. Du får også en Power Panorama-modus som tar superbrede bilder, helt uten noen form for sammenliming i etterkant.

OverCapture-verktøyet for smarttelefoner er også tilbake, og dette er en app som lar deg transformere 360-graders video til vanlig 2D-video i etterkant.

Sammenlignet med Hero8 Black er Max litt dyrere, med en lanseringspris på 499 dollar eller rundt 5000 kroner, og dette skal lanseres internasjonal 24. oktober.

GoPro Max

Nytt ekstrautstyr

GoPro har også annonsert et stort utvalg av nytt tilleggsutstyr, kalt Mods, som skal gjøre gi Hero8 Black enda bedre opptaksmuligheter.

Media Mod er utstyrt med en shotgun-mikrofon, en HDMI-utgang og to fester for ekstra Hero8 Black-utstyr. Det kommer også en LED Light Mod med en lampe på 200 lumen som enten kan festes til Media Mod eller til selve GoPro-kameraet, og en Display Mod som legger til en større skjerm med sitt eget batteri.

GoPro har ikke sagt noe om priser eller lanseringsdatoer for ekstrautstyret, men de skal bli tilgjengelig for forhåndsbestilling i desember.



Nye app-løsninger



Den vanlige GoPro-appen og Quick Editor er nå slått sammen til én strømlinjeformet app for både iOS og Android. Herfra kan du styre både Hero8 Black og Max, og du kan laste ned opptak, redigere dem og kombinere dem ved hjelp av 10 ulike filmstiler.

GoPro fortsetter også å tilby sin skylagringstjeneste GoPro Plus, men du får nå ubegrenset lagringsplass for 49 kroner i måneden. Plus-abonnementet inkluder også en garanti uten forbehold, og 50 prosent avslag på ekstrautstyr fra GoPro.