Skrekkelementene i «The Batman» er en hommage til Alfred Hitchcock

«The Batman»-styrmann Matt Reeves har avslørt hvilke ikoniske skrekkregissører som var de største inspirasjonskildene bak filmens skumleste scener.



TechRadar snakket med regissøren i et eksklusivt intervju i forkant av DCEU-premieren, og Reeves bekreftet at Lynvingens seneste filmeventyr har hentet mye inspirasjon fra Alfred Hitchcock.



Den legendariske filmskaperen har hatt relativt stor innvirkning på det meste innen film, så det er ikke rart at «The Master of Suspense» også fikk båret preg over «The Batman». Flaggermusens seneste er tross alt et noir-aktig detektivhistorie – slapp av, det er også en vaskeekte superheltfilm – fylt med spenning, uvisshet og sjangergrep fra skrekkens verden.

For Reeves' del var det Hitchcocks utforskning av det såkalte dobbelt-motivet – hvilket kunne innebære karakterer eller elementer som speilet hverandre, men som gav uttrykk for motsatte størrelser, som for eksempel orden og kaos eller lyse og mørke – som formet filmens karakterstudie av Batman og The Riddler. Skrekk og eksistensielle kriser ble dermed en del av lasset.



«Helt fra begynnelsen ville jeg at filmen skulle ha en Hitchcock-aktig subjektivitet», sa 'The Batman'-regissøren. «Jeg ønsket at publikum skulle få tilgang hvordan karakterene så Batman. Alt var utrolig drevet av denne følelsen av perspektiv, av å se ting på en måte som de ville ha sett det, men samtidig idéen om at man ikke helt kan se alt.»

«Batman kommer ut av skyggene såpass mange ganger, og The Riddler gjør greia si, at det nesten blir en skrekkfilm. På en måte lager maskene et forhold mellom deg og din mørke side, ikke sant? Altså, Batman befinner seg i en veldig instinktiv modus. Så, visuelt var det viktig for meg at alt føltes subjektivt ut, dypt og mystisk.»

Matt Reeves regisserer en scene i «The Batman», med Robert Pattinson som selve Lynvingen til høyre i bildet. (Image credit: Jonathan Olley/Warner Bros. Pictures)

Den «dype og mystiske» stemningen er også å finne i en rekke av Hitchcocks beste filmer, kanskje særlig i mesterens bruk av kameravinkler, innstillinger og føringer. Som Reeves avslører, gjør «The Batman» ære på Hitchcock-stilen ved bruken av nærbilder, scener uten dialog og en spenning mellom det som skjer på skjermen og det som skjer utenfor.



«Vi visste at vi hadde lyst til å skyte i anamorfisk [bredformat], siden en av tingene jeg elsker med anamorfisk er fallet i fokus», sa Reeves. «Det betyr at delene av bildet du vil at skal være skarpe er skarpe, men at mye av det har ganske myk fokus, så det føles nesten ut som en drøm.»

«Det er for eksempel en scene der The Riddler angriper noen, og hele greia er ute av fokus – det er litt som en uhyggelig drøm. Så, alt det sto på en måte bak plasseringen av kameraet og en tanke om hvor grunn fokuset skulle være, slik at publikum ble engasjerte på en måte som gjør at de kan se sånn omtrentlig hva som skjer på skjermen, men at store deler av enkelte scener er uskarpe. Jeg tror det gir filmen vår et subtilt skrekkelement og en underliggende frykt.»

