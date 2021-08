Samsungs brettbare mobiltelefoner blir vanntette: Galaxy Z Flip 3 og Fold 3 kommer i slutten av august

Under Unpacked-arrangementet i dag presenterte Samsung en hel rekke nye Galaxy-produkter. De to telefonene, Z Flip 3 og Z Fold 3, ble servert sammen med Galaxy Buds 2, Galaxy Watch 4 samt Galaxy Watch 4 Classic. Alle produktene vil være tilgjengelig for kjøp i Norge fra og med den 27. august.

(Image credit: Samsung)

Galaxy Z Flip 3 kommer i to versjoner, med 128 GB og 256 GB lagringsplass. Den veiledende utsalgsprisen her til lands ligger på henholdsvis 11 490 kroner og 11 990 kroner. De legger seg med andre ord en god del under Galaxy Z Flip fra 2020 i pris.



Galaxy Z Fold 3 får man også i to versjoner, men disse med 256 GB og 512 GB lagringsplass. Disse blir ikke fullt så rimelige som Z Flip 3, men legger seg likevel noe under opprinnelig anbefalt utsalgspris til forgjenger Z Flip 2 med sine henholdsvis 19 490 kroner (256 GB) og 20 490 kroner (512 GB).



Årets modeller har fått en rekke forbedringer, der det mest oppsiktsvekkende nok er at de begge er vannbestandige. Både Z Flip 3 og Z Fold 3 har IPX8-sertifisering, hvilket betyr at de kan befinne seg under vann, dypere enn 1 meter (normalt sett opptil 3 meter) i opptil 30 minutter av gangen. Samsung lover også at byggkvaliteten til telefonene generelt skal være bedre, noe som for eksempel blir tydeliggjort av bruken av Corning Victus-glass i front. Den forbedrede skjermen har nå også fått en beskyttelsesfilm som skal gjøre telefonene 80 % mer standhaftige enn forgjengerne.

Både Z Flip 3 og Z Fold 3 bruker Snapdragon 888 5G, noe som lover godt om man er glad i spill, multitasking og andre krevende oppgaver. Skjermene i begge modellene har en oppdateringsfrekvens på 120 Hz, og skal være 29 % mer lyssterke, og støtter 1x eSIM og 2x micro-SIM.

(Image credit: Samsung)

Galaxy Z Fold 3

Galazy Z Fold 3 skiller seg ut ved å være den første brettbare telefonen som har et kamera under skjermen. Det betyr at kameraet ligger gjemt under pikslene i skjermpanelet, slik at du slipper alt av forstyrrelser (kamerahumper, skjermhakk) i bruk, og simpelthen kan ta bilder med en telefon uten et synlig kamera. Dette er en funksjon vi er svært spente på hvordan fungerer i praksis. Særlig siden kameraet under skjermen er på 4 MP, mens forgjengerne hadde et selfiekamera på 10 MP.



Z Fold 3 blir også Samsungs første brettbare telefon som støtter S Pen. Brukere av den nye mobilen får to valg: S Pen Pro eller S Pen Fold Edition, der sistnevnte er en noe kortere variant med færre funksjoner, som kun fungerer med Z Fold 3.



Samsung har samtidig gjort det lettere å tilpasse apper til den brettbare skjermen. Nå kan brukere bestemme størrelsen på appene via Samsung Labs, slik at det blir lettere å lage sitt eget oppsett og multitaske med flere apper på skjermen samtidig.

Bilde 1 av 3 Appene kan tilpasses skjermen, slik at det blir enklere å multitaske (Image credit: Samsung) Bilde 2 av 3 S Pen Fold Edition er spesialkonstruert til Z Fold 3 (Image credit: Samsung) Bilde 3 av 3 Flex Panel-funksjonen gjør at du kan bruke mobilen når den er halvveis igjen. (Image credit: Samsung)

Galazy Z Fold 3 måler 158,2 mm x 67,1 mm x 16 mm, og er med det faktisk litt smalere og kortere enn forgjengeren, Z Fold 2 (som måler 159,2 mm x 68 mm x 16,8 mm.) Batteriet er på 4400 mAh, et lite hår mindre enn forgjengerens 4500 mAh. Samtidig bør en bedre prosessor sørge for at forskjellen ikke blir den helt store (vi håper selvsagt at batteritiden er litt bedre.)



Kameraene i Z Fold 3 består av tre 12 MP-varianter på baksiden. Et hovedkamera med Dual Pixel AF på f/1,8, et ultravidvinkelkamera på f/2,2 og et telekamera med 2x optisk zoom på f/2,4. Alle kameraene har en helt egen beskyttelse i form av noe Samsung kaller Super Clear Glass, som innebærer bruk av Gorilla Glass DX. Dette skal sørge for at linsene holder seg godt, uten at det skal gå ut over bildene.

Z Fold 3 har i tillegg et kamera på 10 MP som sitter på forsiden av telefonen (når den er lukket.) Ja, kanskje litt forvirrende, men modellen har altså kameraer både på fremsiden, inni og på baksiden.



256 GB- og 512 GB-variantene har begge 12 GB RAM, og har, som ovennevnt, IPX8-sertifisering, hvilket i praksis vil si at man kan legge på svøm med mobilen i lomma, uten at det burde få noen store konsekvenser.

(Image credit: Samsung)

Galaxy Z Flip 3

Galazy Z Flip 3 har fått en større Super AMOLED-skjerm på utsiden, noe Samsung kaller «Cover Display.» Dette panelet er faktisk fire ganger så stort i årets modell, og er nå på 1,9 tommer. Hovedskjermen er på 6,7 tommer og bruker et såkalt Dynamic AMOLED X2-panel. Oppløsningen er Full HD+ (2640 x 1080.)



Z Flip 3 har i år også fått stereohøyttalere, noe som er en velkommen forandring, gitt at fjorårsmodellen kun hadde én høyttaler.



Sammenklappet måler telefonen 72,2 mm x 86,4 mm x 17,1 mm-15,9 mm (den er tykkere i den enden som brettes.) Bretter man den ut måler den 72,2 mm x 166 mm x 69 mm, og vekten er på 183 gram.

Både 128 GB- og 256 GB-modellene kommer med 8 GB RAM, og kameraene i Z Flip 3 ser ut til å være svært lignende forgjengernes (om ikke de er de samme.)



På baksiden får man altså et hovedkamera med Dual Pixel AF og OIS på 12 MP, med en blender på f/1,8, samt et ultravidvinkelkamera på 12 MP og en blender på f/2,2.



I front finner man et kamera på 10 MP og f/2,4. Dette kan brukes i tospann med frontskjermen. Det vil si at man kan bruke skjermen som en søker, og ta fotoer og selfier uten å måtte «brette opp» telefonen først.



Batteriet holder 3300 mAh, med andre ord akkurat like mye som i forgjengeren. Også Z Flip 3 er vanntett, i like stor grad som Z Fold 3, med sin IPX8-sertifisering.

(Image credit: Samsung)

Z Flip 3 har også fått en såkalt Flex Panel-funksjon, hvilket betyr at skjermen kan brukes selv om telefonen ikke er fullstendig utbrettet. Det vil i praksis si at man eksempelvis kan føre en videosamtale (uten å holde i den) ved å brette den halvveis opp og legge den på et bord. Telefonen skjønner selv at den må vise det aktive chat-vinduet øverst på skjermen, mens volumknapper og justeringer av lysstyrke hopper ned på nedre halvdel.

Norske priser Galaxy Z Fold 3 (256 GB) 19 490 kroner Galaxy Z Fold 3 (512 GB) 20 490 kroner Galaxy Z Flip 3 (128 GB) 11 490 kroner Galaxy Z Flip 3 (256 GB) 11 990 kroner

Galaxy Watch 4 - ligner ikke rent lite på Swatch. (Image credit: Samsung)

Galaxy Watch 4 og Galaxy Watch 4 Classic

Samsung lanserte i dag også to nye Galaxy Watch 4-modeller, nemlig Galaxy Watch 4 og Galaxy Watch 4 Classic. Sistnevnte modell er noe større og er utført i stål, noe som gjør at den ser og føles mer ut som et mer tradisjonelt armbåndsur. Galaxy Watch 4 Classic fås i 42 mm og 46 mm.



Når det gjelder selve Galaxy Watch 4, så er det mye her som ligner på forgjengeren i design. Denne modellen får en urkasse utført i aluminium, og fås i størrelsene 40 mm og 44 mm.



Både Watch 4 og Watch 4 Classic får i år flere sensorer enn i tidligere modeller, så nå kan klokkene måle hjerterytmen både optisk og elektronisk. Samtidig har Samsung fått plass til en helt ny sensor som kan måle bioelektrisk impedans – denne brukes til å måle fettprosent og muskelmasse.



Nytt i år er også at man kan svare på eller avvise samtaler ved henholdsvis å snu eller riste på håndleddet. Når det gjelder batteritid skal klokkene holde stand i opptil 40 timer, ifølge Samsung, mens en ladesyklus fra 0 % til 100 % er unnagjort på to timer.



Kjøper man en LTE-modell, så trenger man ikke å ta i bruk mobiltelefonen for å få klokken på nett, noe som kan være noe å ha i mente om du planlegger å bruke klokken til for eksempel løping i skog og mark.



Ifølge Samsung er årets modeller blitt svært så avanserte når det gjelder helse- og treningsfunksjonalitet.



Galaxy Watch 4 er utstyrt med Samsungs nye såkalte BioActive Sensor, som i praksis er tre sensorer i én. Ved hjelp av én enkelt mikrobrikke holder klokken styr på tre ulike helsesensorer som kan måle puls, gi en EKG (elektrokardiogram) – og for første gang kan Galaxy Watch nå måle kroppssammensetningen din via en analyse av bioelektrisk impedans. Dermed kan brukere overvåke blodtrykk, hjerterytme (EKG) og oksygenmetning i blodet.

Bilde 1 av 3 Samsungs Global Goals kan være kjekt, men det kan også være kjekt å gjemme de en gang i blant. (Image credit: Samsung) Bilde 2 av 3 Det er fritt frem å sette sammen din egen kombinasjon av urhus og reim. (Image credit: Samsung) Bilde 3 av 3 Galaxy Watch 4 Classic har et mer tradisjonelt design, og fås i stål, kontra aluminium (Image credit: Samsung)

Norske priser Galaxy Watch 4 Classic (LTE), 42 mm 4390 kroner Galaxy Watch 4 Classic (LTE), 46 mm 4690 kroner Galaxy Watch 4 Classic (BT), 42 mm 3790 kroner Galaxy Watch 4 Classic (BT), 46 mm 3990 kroner Galaxy Watch 4 (LTE), 40 mm 3290 kroner Galaxy Watch 4 (LTE), 44 mm 3690 kroner Galaxy Watch 4 (BT), 40 mm 2790 kroner Galaxy Watch 4 (BT), 44 mm 2990 kroner

Galaxy Buds2

(Image credit: Samsung)

Nye Galaxy Buds 2 kommer med et kompakt ladeetui, og har en støydemping som ifølge Samsung skal kunne filtrere opptil 98 % av lyden fra omgivelsene, slik at du kan nyte for eksempel musikk i ro og fred.



Når det gjelder den såkalte Ambient Sound-funksjonen, så får du tre ulike nivåer, slik at det blir enklere å tilpasse til aktiviteten man bedriver. Om man sykler rundt i byen kan det eksempelvis være lurt å høre litt av sine medtrafikanter.



Galaxy Buds 2 er også utstyrt med en funksjon som sørger for at du blir koplet til riktig Galaxy-enhet automatisk (om du har flere.) Det vil i praksis si at lyden for eksempel vil automatisk hoppe fra en video du spiller av på et nettbrett over til mobiltelefonen din, hvis du skulle få en telefonsamtale.



Du kan til og med justere innstillinger (inkludert EQ) på datamaskinen din med Galaxy Wearable-applikasjonen.

(Image credit: Samsung)