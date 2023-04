Samsung Galaxy Tab S9 Ultra kan få en nyttig egenskap som iPad Pro mangler

Bare et par dager etter en omfattende lekkasje om Samsung Galaxy Tab S9 Plus (Åpnes i ny fane), har vi nå fått høre mer om Samsung Galaxy Tab S9 Ultra. Det har nemlig dukket opp en lekkasje om spesifikasjoner, der mange av de viktigste detaljene avsløres.

Detta kommer fra @UniverseIce (Åpnes i ny fane), som har en ganske god merittliste når det gjelder lekkasjer om forbrukerteknologi. Kilden hevder blant annet at Samsung Galaxy Tab S9 Ultra vil få IP68-sertifisering. Dette er samme sertifisering som de fleste avanserte mobiltelefoner har, eksempelvis Samsung Galaxy S23 (Åpnes i ny fane) og iPhone 13 (Åpnes i ny fane). Dermed skal dette nettbrettet i så fall bli vann- og støvbestandig.

Hvis du kjøper en avansert mobil, er dette en egenskap du forventer. Men med nettbrett er dette mer uvanlig, med mindre du ser på modeller som er spesielt robust utformet. Ingen av nettbrettene i Samsung Galaxy Tab S8 (Åpnes i ny fane)-serien har ordentlig vannbestandighet, og det har heller ingen av iPad-modellene.

Hvis @UniverseIce har rett, kan dette gi Samsung Galaxy Tab S9 Ultra et salgsargument konkurrentene mangler. Dette kan virke som en bagatell, og du ikke har for vane å bruke nettbrett i nærheten av vann, men vannbestandighet kan uansett være betryggende å vite at den dyre investeringen din vil overleve en utilsiktet vannsprut.

Exclusive: Galaxy Tab S9 Ultra208.6 x 326.4 x 5.5mm Same as S8 Ultra14.6” 2960 x 1848 (WQXGA+) 11200mAh 45w 737g,IP68,8Gen2 for Galaxy,16GB LPDDR5X。April 5, 2023 See more

Mer kraft – og mer av det samme

Dette er ikke den eneste spesifikasjonen @UniverseIce har delt. De andre detaljene er kanskje ikke fullt så spennende. Samsung Galaxy Tab S9 Ultra vil tydeligvis få en Snapdragon 8 Gen 2 før Galaxy-brikke, altså den samme man finner i mobiltelefonene i Samsung Galaxy S23-serien. Dette er altså ingen overraskelse, men det burde uansett gi nettbrettet en solid kraftøkning sammenlignet med Snapdragon 8 Gen 1, som du finner i Samsung Galaxy Tab S8 Ultra (Åpnes i ny fane).

De øvrige opplistede spesifikasjonene er stort sett de samme som for Tab S8 Ultra, inkludert en 14,6-tommers skjerm på 1848 x 2960, et batteri på 11 200 mAh med 45W lading og identiske mål på 326,4 x 208,6 x 5,5 mm. Det nevnes også at brettet vil få 16 GB RAM, noe som også er det samme som i forgjengeren – en modell som også leveres med lavere RAM-verdi. Det er ennå uklart om det samme vil gjelde for den kommende modellen.

Den eneste andre forskjellen det går rykter om, med unntak av prosessorbrikke og IP-klassifisering, er vekten. Samsung Galaxy Tab S9 Ultra vil angivelig bli marginalt tyngre enn Galaxy Tab S8 Ultra, med en vekt på 737 gram, mot forgjengerens 726 gram. Det burde ikke utgjøre en veldig stor forskjell, men når man tenker på at iPad Pro 12.9 (2022) (Åpnes i ny fane) bare veier 682 gram, er ikke en vektøkning noe vi ønsker oss i det hele tatt, uansett hvor liten den måtte bli. Ultra-nettbrettene er nemlig allerede blant de aller tyngste på markedet.

Naturligvis er ingenting av dette bekreftet ennå, så det er lurt å ta påstandene med en klype salt. Det kan imidlertid bli bekreftet ganske snart, ettersom det allerede er gått mer enn ett år siden lanseringen av Galaxy Tab S8-serien. Dermed venter vi oss at Tab S9-serien er rett rundt hjørnet. Hvis disse spesifikasjonene viser seg å være korrekte, kan Tab S9 Ultra fort havne i oversikten over de aller beste nettbrettene på markedet (Åpnes i ny fane).