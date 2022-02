Samsung Galaxy S22 Ultra later til å ha en feil med skjermen

Samsung Galaxy S22 Ultra-testene renner inn, og selv om de for det meste snakker varmt om den nye telefonen, så er det enkelte som allerede opplever problemer – og dermed er mindre fornøyde.



Både på Reddit og i Samsungs eget forum er det flere som melder om en skjermfeil det skal være enkelt å reprodusere. Denne inntreffer når både oppdateringsfrekvensen og oppløsingen er satt til de høyeste innstillingene. Hvis det er tilfellet kan det dukke opp smått snodige flimrende streker over deler av skjermen, særlig om man ser på video eller bruker fingeravtrykkleseren.



Erfaringene tyder på at dette kun gjelder varianter av telefonen som bruker Exynos 2200-prosessoren – det vil si samme modell som selges i Norge – og kan enkelt unngås ved å skru ned enten oppdateringsfrekvensen eller oppløsningen.



Likevel er det ikke helt heldig at man ikke kan bruke de gjeveste innstillingene om man nettopp har kjøpt seg en telefon som koster såpass mye.



Siden S22 Ultra strengt tatt ikke er i butikkene før den 25. februar er det kun enkelte brukere (personer som enten har testet den eller på annet vis har fått modellen i hende tidligere enn normalt) som opplever problemene, og dermed er det vanskelig å si hvor utbredt problemet er. Vi hadde ingen vansker med skjermen da vi testet telefonen.



TechRadar har tatt kontakt med Samsung i et forsøk på å få mer informasjon om problemet.

Kommentar: Hviler det en forbannelse over toppmodeller?

Bruker man penger på en toppmodell av dette kaliberet, så forventer man selvsagt at ting skal fungere som det skal, men dette er ikke første gangen vi har merket oss problemer i flaggskip-telefoner. I det siste har det vært en del problemer i toppmodeller som antakeligvis har fått mange til å lure på hvorfor de brukte såpass mange penger på ny mobiltelefon.



Samsung er intet unntak i så måte – Galaxy S20 Ultra hadde et merkelig problem med autofokusen, der hovedkameraet sleit veldig med å fokusere på ting som var nærme objektivet.



OnePlus og Google er begge selskaper som ofte får tyn i mediene. Førstnevnte fikk en del negativ kritikk rettet mot seg etter det ble avslørt at OnePlus 9 hadde begrensninger i prosessorytelsen for å forbedre batteritiden, mens sistnevnte har hatt en problemliste lang som et vondt år å forholde seg til når det gjelder Pixel 6.



Når toppmodeller viser seg å være mer problematiske enn budsjettvarianter, hva er egentlig løsningen? Jo, den er ganske enkel: kjøp heller midtsjiktstelefoner. De ligger ikke langt unna de dyreste modellene når det gjelder funksjonalitet og ytelse, de koster mindre, og har tilsynelatende færre problemer.