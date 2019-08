Raskere Google Wifi er på vei – og den kan også bli en smarthøyttaler

Da Google Wifi ble lansert i 2017, ble systemet raskt vår favoritt blant alle mesh-systemene på markedet, takket være den beskjedne størrelsen, det brukervennlige oppsettet og verdien for pengene sammenlignet med konkurrentene.

Når der det ut som vi nærmer oss lanseringen av en oppfølger, for Chrome Unboxed melder at Google Wifi 2 allerede er i produksjon og at lanseringen kommer senere i år.

Kodenavnet skal være Mistral (som betyr vind), og den eneste generasjonen av Google Wifi skal gjøre bruk av Qualcomms nye QCS400-brikke som hovedprosessor. Det er et uvanlig valg for en ruter, fordi QCS400 primert er designet for bruk i smarthøyttalere. Samtidig er det verdt å få med at denne brikken støtter Wi-Fi 6, altså den nye trådløsstandarden som tidligere var kjent som 802.11ax.

Det betyr at Google WiFi 2 vil kunne by på høyere hastigheter og bedre fordeling mellom mange enheter, og at den maskinvaren samtidig vil kunne støtte stemmestyring og lydavspilling.

Alt handler om navnet

Dette er selvfølgelig bare å regne som rykter foreløpig, og det er også mulig at vil få se de samme funksjonene i en Google Home 2-høyttaler som også er en mesh-ruter – kodenavnet Mistral ble nemlig oppdaget i april 2019 av Kevin Tofel, og han antok da det var snakk om en ny smarthøyttaler med skjerm.

Google har imidlertid en historie med å navn WiFi-produktene sine etter typer vind, og «Storm» ble bruk om OnHub-ruterne som ble laget i samarbeid med Asus og TP-Link, mens «Gale» var kodenavnet til første generasjons Google Wifi.

Skarpøyde folk hos Chrome Unboxed har også avdekket et ganske overbevisende hint i en kodeendring for programvaren til Google Wifi, der det mer eller mindre bekreftes at Mistral er en mesh-ruter og ikke en smarthøyttaler. 9to5Google har også avdekket kommunikasjon mellom utviklere der det henvises til både Gale og Mistral i samme åndedrag.

Chrome Unboxed har også oppdaget at Mistral allerede er i den såkalte Product Validation Test-fasen (PVT), noe som betyr at vi sannsynligvis ikke kommer til å måtte vente særlig lenge før vi får se mer til den nye og potensielt raskere utgaven av Googles mesh-system.