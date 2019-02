PS5 kan bli bakoverkompatibel med PS4, PS3, PS2 og den originale PlayStation

Hvis du er som oss og har en liste med spill du aldri har rukket å gå løs på som strekker seg, ikke bare gjennom denne konsollgenerasjonen, men også helt tilbake til midten av 90-tallet, så kan kanskje PlayStation 5 bli akkurat det du trenger.

Ifølge en nylig avdekket patent, kan nemlig PS5 ikke bare bli utstyrt med maskinvare som kan kjøre tunge nestegenerasjons spill, men også bakoverkompatibilitet med PS4, PS3, PS2 og den originale PlayStation.

Patentet med nummeret 2019-503013 ble levert av sjefsarkitekten bak PS4 Mark Cerny, og beskriver en prosess som gjør det mulig for prosessoren å «tolke» prosessoren til tidligere konsoller. Den fokuserer på synkroniseringsfeil og sikrer at nyere og sprekere maskinvare kun sender informasjon fra et spill som svar på forespørsler fra spillet, fremfor å forhaste seg og overskrive data som holdes i RAM.

Kampen om retropublikummet

Patentet tar også for seg muligheter for å legge til maskinvarebrikker som gjenskaper gamle konsoller i tilfeller deg gamle design er spesielt vanskelig å emulere, ikke ulikt hvordan Sony løste bakoverkompatibilitet i PlayStation 3.

I den stadige rivaliseringen mellom PS4- og Xbox One-spillere, har bakoverkompatibilitet vært et tilbakevennende poeng. Xbox One har hatt utbredt kompatibilitet med den originale Xbox og Xbox 360 en god stund nå, og etter hvert som støtten utvides kan stadig flere gamle spill fyres opp ganske enkelt ved å putte den gamle disken i konsollen.

PS4 har på sin side i stedet satset på strømmetjenesten PlayStation Now, der man må betale en månedlig pris og ha en god internetforbindelse for å kunne spille gamle spill over nett. Tjenesten har fått en blandet mottakelse, og kan vanskelig regnes som en fullgod erstatning for spilling lokalt på en konsoll. Her hjemme har tjenesten heller ikke vært tilgjengelig til nå, men den nærmer seg nå betatesting i Norge og vil nok dermed lanseres ganske snart.

Hvis Sony faktisk setter dette patentet ut i live, viser det at selskapet endelig tar sin egen katalog av gamle spill på alvor. Ikke minst finnes det et enormt bibliotek av gode spill for PS4, og med støtte for dem på plass så kan det gi PS5 en fordel ved lansering.