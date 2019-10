PS5 får sitt første bekreftede spill: kan det være en ny versjon av «Demon's Souls»?

PS5 har endelig fått et tidspunkt for utgivelse (før jul, 2020), og nå har konsollen også fått sitt første bekreftede spill.



Bluepoint Games er kjent for å lage framifrå remaster-varianter av gode gamle spill. De laget «Metal Gear Solid: HD Collection», «Unchartered: The Nathan Drake Collection» og den helt perfekte versjonen av «Shadow of the Colossus» for PS4.



Nå ser det ut til at selskapet begynner å fokusere på PlayStation 5, noe som ble avslørt samtidig som vi fikk helt ferske detaljer om nestegenerasjonskonsollen, direkte fra Sony.



Hva kan spillet være?

Souls født på ny?

«Vi jobber med en stor sak akkurat nå. Jeg kommer til å la deg finne ut av resten», sier sjef for Bluepoint Games, Marco Thrush, i et intervju med Wired. Det er en viss mulighet for at dette er en helt ny spillserie, men siden Bluepoint under sin GDC 2019-presentasjon erklærte at deres neste spill kom til å bli en «re-envisioning» som topper selv «Shadow of the Colossus» i størrelse, så er det scenarioet mindre sannsynlig.



Så, hva er det som skal bygges om for neste generasjon konsoller?



Ryktemølla har vært livlig opptatt i det siste med å hevde at «Demon's Souls», PS3-spillet som satte i gang hele Soul-serien (som inkluderer klassikere som «Dark Souls», «Bloodborne» og «Sekiro: Shadows Die Twice»), kan være det Bluepoint nå jobber med.

Innenfor disse spillseriene er det «Demon's Souls» som Sony eier rettighetene til, de andre eies av Bandai Namco. Selv Souls-sjef, Hidetaka Miyazaki, har sagt at han vil være villig til å velsigne et slikt prosjekt, gitt at det blir «gjort på riktig måte» av utviklerne som tar på seg arbeidet. Når det gjelder nyversjoner er det få utviklere enn Bluepoint som er mer erfarne, og få spill som kunne passe bedre til å få et nytt strøk maling enn nettopp «Demon's Souls.»