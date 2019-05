Nye rykter om iPhone 11s kamera, programvare og design har dukket opp

Vi venter ikke å se iPhone 11 lansert før i september, men vi har allerede sett en rekke lekkasjer og i dag har vi fått enda flere detaljer som fokuserer spesielt på kameraet.

Ifølge YouTube-kanalen EverythingApplePro og Apple-rykteformidleren Max Weinbach, skal iPhone 11 og iPhone 11 Max få tre kameraer. Det nye tilskuddet blir et 12 MP vidvinkelobjektiv med 120 graders bildevinkel, mens de to andre blir de samme som vi allerede finner i dagens iPhone XS.

Det nye objektivet skal ettersignede ikke få optisk bildestabilisering, men de gjør de to objektivene som er arvet fra iPhone XS-serien.

iPhone 11 og iPhone 11 Max skal også få en forbedret blits som leverer mer lys, tross at den beholder den samme fysiske størrelsen. Det nevnes også at kamerahumpen skal bli tynnere enn før, og bildeprosessoren skal oppgraderes for å legge til rette for enda bedre bilder.

Spesielt trekkes Smart HDR frem som noe som skal forbedres, og det sies at denne funksjonen skal bli «bedre enn noe Google, Samsung og Huawei har levert tidligere».

Kilden melder også at Face ID skal få en oppgradering som vil gjøre at ansiktsopplåsing fungerer fra større vinkler.

Lik foran, ulik bak

Når det kommer til designet til iPhone 11-serien, så sies det at iPhone 11 får en skjerm på 5,8 tommer mens iPhone 11 Max’ skjerm blir på 6,5 tommer, altså de samme målene som forgjengerne. Det kommer også frem at skjermhakkene blir de samme, så forsidene av telefonene blir tydeligvis ganske uendret.

Den store endringen kommer ettersignede på baksiden der kameraene blir plassert i en stor og firkantene kameraklump, noe vi også tidligere har skrevet om flere ganger.

Det sies samtidig også at de nye telefonene skal dekkes i nytt frostet glass, og de skal få forbedrede stereohøyttalere som vil levere høyere og klarere lyd. Den grå varianten av telefonene skal også få en mindre blank ramme.

Fra maskinvare til programvare

Og det er ikke alt, for den samme kilden melder også at iOS 13 skal bringe med seg en rekke oppdateringer, inkludert at Siri skal forbedres slik at hun forstår deg lettere.

iOS 13 skal også utstyres med intelligent RAM-styring, noe som vil gjøre at telefonen lærer av bruksmønsteret ditt og dermed forhåndslaster apper du bruker ofte. På den måten vil telefonen føles enda raskere.

Det sies også at Apple jobber med å sikre iOS 13 mot jailbraking, og at den ryktende mørke modusen skal bruke mørke gråtoner fremfor sort.

Som vanlig kan vi ikke uten videre ta all denne informasjonen for god fisk, og spesielt ikke så langt unna iPhone 11-lanseringen, men det er samtidig ingenting av dette som høres usannsynlig ut.

Kilde: Phone Arena