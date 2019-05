Kontroversielt iPhone 11-design bekreftes igjen av nye lekkasjer

iPhone 11 er fortsatt flere måneder unna, men som alltid ser vi flust av rykter og lekkasjer om de kommende telefonene. Vanligvis er imidlertid disse ryktene umulig å få bekreftet så lang tid før lansering, men ett slikt rykte om Apples neste iPhone begynner å virke stadig mer troverdig, nemlig at iPhone 11 får et trippelt kamera.

Praten rundt ryktet har imidlertid ikke vært udelt positiv, for den store og firkantede kameraklumpen som har dukket opp på stadig flere bilder har vist seg ganske kontroversiell.

Nå har det også dukket opp to nye bilder av iPhone 11-deksler, som underbygger ryktene om at telefonene faktisk får et slikt design.

Det er ryktenettstedet SonnyDickson.com som har publisert bildene med henvisning til «kinesiske kilder», og her ser vi tydelig de store hullene som skal gi plass til kameraene til «iPhone XI» og «iPhone XI Max».

Bilde: SonnyDickson.com

Samtidig har også nye bilder som angivelig viser hvordan telefonene ser ut med deksel på, dukket opp hos SlashLeaks, og vi kan ikke si vi synes det ser spesielt vakkert ut.

Bilde: SlashLeaks

Vi må understreke at disse bildene er langt i fra offisielle, og vi kan fortsatt klamre oss til håpet om at iPhone 11 ikke ser slik ut når den endelig slippes senere i år.

Vi krysser fingrene.