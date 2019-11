Enda et lekket bilde av iPhone 11 tyder på at den får en firkantet kamerahump

Det er bare to uker siden vi så flere rykter som pekte mot at iPhone 11 får et trippelkamera som blir plassert i en firkantet kamerahump, og nå har det dukket opp enda en lekkasje som understøtter dette.

Denne løsningen ble første vist frem i bilder som ble del av den kjente tipseren @OnLeaks i januar. Nå følger han opp med nye illustrasjoner som understreker hvordan et nylig lekket bilde fra SlashLeaks ikke er nøyaktig, og at han mener at kamerahumpen blir større enn sistnevnte bilder viser.

Just another leak seemingly confirming my January #iPhoneXI prototype leak accuracy... 😏 pic.twitter.com/qVWF59GgKrMarch 28, 2019

Det originale bildet fra SlashLeaks illustrerer hvordan det som antas å være iPhone 11 skal settes sammen, og selv om mange av detaljene er litt abstrakte understøtter det likevel ryktet om at kamerahumpen skal inneholde tre objektiver, en blits og en ekstra sensor.

Skisser av det som kan bli iPhone 11. [Bilde: SlashLeaks (Image credit: SlashLeaks)

Foreløpig må alt dette regnes som løse rykter så vi kan ikke på noen måte være sikre på at dette stemmer, men her i TechRadar krysser vi i hvert fall fingrene for at den firkantede kamerahumpen ikke representerer det endelige designet til iPhone 11.