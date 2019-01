Nye Asus Zenfone Max Pro (M2) med enormt batteri er lansert i Norge

Asus er kanskje mer kjent for laptoper enn mobiltelefoner, og her hjemme har de ikke helt klart å stjele oppmerksomheten fra storselgerne til Apple, Samsung og Huawei. Etter hvert som de tradisjonelle toppmodellene blir stadig dyrere så kan det kanskje likevel bli fristende for mange å se til rimeligere modeller som gir mye for pengene, og da kan nye Asus Zenfone Max Pro (M2) fort bli interessant.

Det mest umiddelbare trekkplasteret vil nok være den enorme batterikapasiteten på 5000 mAh, og ASUS lover at den skal holde det gående i to hele dager med tung bruk.

Ikke minst kan noen den store og romslige skjermen på 6,3 tommer være noe for dem som kan tenke seg en stor skjerm uten å betale altfor mye for det. Samtidig er Zenfone Max Pro som du ser av bildene utstyrt med et skjermhakk, noe mange av de andre produsentene ser ut til å bevege seg bort fra med sine kommende modeller. Oppløsningen er for øvrig Full HD, og Gorilla Glass 6 burde sikre at den tåler et og annet sammenstøt.

(Image: © Asus)

Stiller sterkt i mellomklassen

På prosessorsiden er Zenfone Max Pro (M2) utstyrt med en Snapdragon 660-brikke som burde levere helt respektabel mellomklasseytelse, og den har også hele 6 GB RAM.

Kameraet på 12 MP er på sin side utstyrt med elektronisk bildestabilisering og motivgjenkjenning ved hjelp av AI, og det blir spennende å se hvor godt dette fungerer i praksis når vi får den inn til test.

(Image: © Asus)

ASUS gjør også et poeng av at denne telefonen er utstyrt med helt ren Android uten tilpasninger, noe som kanskje også vil friste mange.

Det er ellers verdt å merke seg at Zenfone Max Pro (M2) faktisk har plass til både to SIM-kort og SD-kort i tillegg, slik at du slipper å måtte velge mellom ekstra SIM-kort og SD-kort.

Zenfone Max Pro (M2) er i salg nå for 2999 kroner, og finnes i fargevalgene Midnight Blue og Cosmic Titanium.