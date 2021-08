Nvidias RTX 4000-skjermkort («Lovelace») kan dukke opp tidligere enn forventet i 2022

Nvidias nestegenerasjonsskjermkort, som etter sigende har kodenavnet Lovelace, kan komme tidligere enn forventet i 2022, og vil antakeligvis være produsert av TSMC på en 5 nm-prosess, ifølge de seneste hviskene fra ryktemølla.



Informasjonen stammer fra Kopite7kimi på Twitter, en velkjent lekkasjemaker innen maskinvare, som svarte på en kommentar omhandlende de kommende GPU-ene, og hvorvidt de skal lanseres sent i 2022 hvis de faktisk ender opp på 5 nm-prosessen til TSMC.

Wccftech (som omtalte tvitringen først) merker seg at Kopite7kimi tidligere har sagt at det er sannsynlig at RTX 4000-brikken kommer til å bli produsert på en 5 nm-prosess, men antakelsen fra øvrigheten var at Nvidia kom til å holde seg til Samsung som produsent av Lovelace-brikker. Nå klargjør Kopite7kimi, og ymter om at det er TSMC som er fasiten, noe som passer godt med uttalelser fra en annen kilde, nemlig Greymon.

Greymon har en teori om at Lovelace-GPU-er vil bli produsert hos TSCM, på deres 5 nm-prosess, eller kanskje til og med på den forbedrede 5 nm-prosessen (N5P), noe som i praksis kan bety at ytelseshoppet fra Ampere vil bli enda høyere enn antatt.

Husk at dette er ganske høytflyvende rykter, siden det er såpass lenge til lansering, men det at flere kilder nå nevner 5 nm hos TSMC kan tyde på at det i realiteten er denne veien Nvidia ønsker å gå. Det er også mulig at kun enkelte RTX 4000-modeller i fremtiden blir laget hos TSMC, og at andre brikker vil bli laget hos Samsung.



Uansett hva Nvidia velger å gå for, så er det godt å høre at Kopite7kimi mener at vi ikke vil komme til å måtte vente helt til tampen av 2022 på nye RTX-kort, og at neste generasjon kan finne på å bli lansert tidligere enn forventet. Særlig interessant er det, siden Greymon tidligere virket ganske sikker i sin sak da han mente å vite at disse kortene ikke kom til å dukke opp før tidligst på slutten av neste år.



Vi holder fingrene krysset for at RTX 4000 dukker opp raskere enn tidligere forventet, men vi blir ikke spesielt overrasket om prisene fortsetter å være ublu i 2022, slik som tvitringen Kopite7kimi svarte på antyder.



Dette ser ut til å være den generelle trenden i GPU-markedet per dags dato, men året som har gått har vært spesielt med tanke på den generelle skjermkorttørken, så innen det har gått nok et år håper vi at komponentmangelen vil ha bedret seg.



Samtidig er det ikke lenge siden vi hørte et rykte om at prisene på skjermkort kan finne på å gjøre et byks i starten av 2022, noe som interessant nok skal være drevet av at TSMC øker prisen på sine tjenester (i respons på den økte etterspørselen på brikker.) Hvis dette medfører riktighet burde det være et insentiv for Nvidia å holde seg unna brikkeprodusenten (hvis de har mulighet til det), men med såpass stor etterspørsel kan det virke vel så fordelaktig å fordele produksjonen utover flere leverandører.