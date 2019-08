Nvidia Shield TV: ikke bare én, men to nye modeller kan være på vei

Begynner Nvidia Shield TV-boksen din å dra på åra? Nå ser det ut som du snart kan få to ulike alternativer å velge mellom hvis du vil oppgradere. Ikke minst kan det kanskje friste flere til å prøve ut en Shield TV for første gang.

Det har gått rykter en stund nå om at Shield TV skal komme i en ny utgave og det har først og fremst vært snakk en ny prosessor, men nå har det dukket opp snakk om en annen modell som er mer spesifikt fokusert på strømming.

Graving i koden til den seneste Shield Experience 8.0-oppdateringen har nemlig avdekket referanser til en separat «sif»-modell, og dette navnet dukker ifølge XDA Developers også opp i Nvidia Shields TVSettings-appen.

Det kan se ut som den nye enheten blir utstyrt med den samme oppdaterte Tegra X1-prosessoren som den nye versjonen av den opprinnelige Shield TV skal få, og dette er også den samme prosessoren som sitter i Nintendo Switch Lite.

Vår test av Nvidia Shield TV

Hva med Google Stadia?

Nvidia Shield TV har vært den ledende Android-strømmeboksen siden den kom ut i 2015, og den kombinerer en sprek prosessor med støtte for 4K, HDR, og både strømming og tradisjonell kjøring av spill.

Den fikk en liten oppgradering i 2017 og den mistet da microSD-porten i tillegg til at den fikk et slankere chassis, men etter to år på markedet så virker det nå sannsynlig at den får helt ny innmat. Ikke minst kan det også dukke opp en ny fjernkontroll og spillkontroller.

Det vil også sammenfalle godt med lanseringen av Google Stadia, spillstrømmeplattformen som kommer til å konkurrere med Xbox Game Pass og PlayStation Now.

Både Sony og Microsoft satser på strømming fremover, og sistnevnte har også sluppet en diskløs Xbox One All Digital Edition. Med tanke på at dagens Shield TV koster betydelig mindre enn de nevnte spillkonsollene, kan det altså være at Nvidia satser på å stjele markedsandeler ved å gjør Stadia tilgjengelig på deres plattform.

