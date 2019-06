Ny Nvidia Shield TV kan være på vei

Nvidia Shield TV har lenge vært regnet blant de beste Android TV-boksene på markedet, og også blant de beste TV-boksene overhodet, men det er ingen tvil om at den begynner å bli moden for revidering. Nå virker det heldigvis som det kan være i ferd med å skje, om vi skal tro kode som er avdukket i Googles utviklingsverktøy.

Google Play Console inneholder nemlig nå referanser til en ny Nvidia Shield TV med kodenavnet «mdarcy», noe som tyder på at en revidert variant av dagens «darcy»-modell er på vei.

I utgangspunktet virker det ikke som forskjellen mellom de to modellene er spesielt stor, og det kan være så enkelt som at den nye utgaven er utstyrt med Android 9 Pie rett ut av esken.

Detaljene i koden tyder i hvert fall på at den nye modellen fortsatt har den samme Tegra X1 T210-brikken som dagens modell, men det er også mulig at dette bare er midlertidig informasjon som vil bli oppdatert.

Nytt tilbehør også?

Dette er ikke første gang vi hører om en revidert og oppdatert Nvidia Shield TV. I mars ble det avdekket referanser i Shield-programvaren som viste til ny maskinvare, men den gangen var det oppgradert utstyr som fjernkontroll og liknende det handlet om.

I og med at det er to år siden sist Nvidia Shield TV fikk en oppdatering, så virker tiden moden for en ny utgave, både når det gjelder selve boksen og tilleggsutstyret.

De som liker Android TV har ikke så mange alternativer å velge mellom. Du får systemet levert i TV-er fra Sony og Philips, men Google ser ut til å være mer opptatt av å satse på Chromecast.

En ny Nvidia Shield TV kan gi Android TV en fordel i et stadig mer konkurransepreget marked, og hvem vet – kanskje den får innebygget støtte for Google Stadia også.

Kilde: Android Police