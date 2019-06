Google Stadia skal koste 99 kroner i måneden og kommer i november

Google har nå annonsert pris og nærmere lanseringstidspunkt for sin nye spillstrømmetjeneste Google Stadia, sammen med en omfattende liste med spill som skal bli tilgjengelig.

I en presentasjonsvideo som ble postet på YouTube torsdag kveld, annonserte Google at den kommende tjenesten skal by på The Division 2, kommende Ghost Recon: Breakpoint, Mortal Kombat 11, Baldur’s Gate 3 og Rage 2, i tillegg til en rekke andre titler.

Du kan se presentasjonen nedenfor:

Hva slags nettforbindelse trenger du?

Bilde: Google

Ifølge Google vil den høyeste kvaliteten man kan oppnå være 4K HDR med 60 fps og 5.1 surround-lyd, og det vil kreve en nettforbindelse på 35 mbps.

Men hva vis nettforbindelsen din ikke er så rask? Google er nøye med å understreke at du kan ha glede av Stadia med lavere overføringshastighet også, og 10 mbps skal være nok til å strømme i 720p. Det er jo ikke ideelt, men det skal i hvert fall fungere.

Som vi visste fra før så skal Google Stadia bli tilgjengelig på de aller fleste plattformer, inkludert telefoner, nettbrett, PC-er (via Chrome) og Chromecast. Du trenger altså ikke en dedikert konsoll.

Google skal også slippe en dedikert Stadia-kontroller, men det skal være mulig å spille med andre kontrollere eller mus og tastatur.

Stadia Pro og Stadia Base

Bilde: Google

Google avslørte også de første detaljene om abonnementsmodellen. Stadia Pro-abonnementet skal koste 99 kroner i måneden, og vil gi tilgang til det vanlige utvalget av spill som finnes i Stadia-biblioteket. Stadia Pro er også nødvendig for å strømme i en den høyeste lyd- og bildekvaliteten.

Stadia Pro vil også gi tilgang til hele Destiny 2, inkludert grunnspillet, tidligere utvidelser og kommende Shadowkeep. Du vil til meg med få mulighet til å overføre din Guardian fra andre plattformer til Stadia (men tydeligvis ikke fra PS4).

Ved siden av Pro-abonnementet kommer det også et Base-alternativ, som lar deg droppe det månedlige abonnementet og heller kjøpe spillene individuelt. Dette vil imidlertid ikke gi deg den samme strømmekvaliteten, og du må nøye deg med 1080p med 60 fps og stereolyd.

Google Stadia Founder's Edition

Bilde: Google

Google tilbyr også en Stadia Founders Edition-pakke for dem som vil få tilgang til tjenesten før alle andre. Den vil koste 1299 kr, og vil kun være å få kjøpt i en begrenset periode.

Her ser du hva som er inkludert:

Tidlig tilgang til Stadia

En Chromecast Ultra

Tre måneder med Stadia Pro

En Limited Edition nattblå kontroller

Tre måneder med tilgang for en venn

Tidlig tilgang til å velge brukernavn

Ekstra kontrollere vil være mulig å få kjøpt for 699 kroner, og du vil kunne velge mellom en sort og en hvit variant.

Spillene på Google Stadia

Bilde: Ubisoft

Her er listen over alle spillene som er annonsert for Google Stadia til nå:

Assassin’s Creed Odyssey

Borderlands 3

The Crew 2

Darksiders Genesis

Destiny 2

Doom

Doom Eternal

Dragon Ball Xenoverse

The Elder Scrolls Online

Farming Simulator 19

Final Fantasy 15

Football Manager

Get Packed

GRID

Gylt

Just Dance

Metro Exodus

Mortal Kombat 11

NBA 2K

Power Rangers: Battle for the Grid

Rage 2

Rise of the Tomb Raider

Samurai Showdown

Shadow of the Tomb Raider

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

Tom Clancy’s The Division 2

Tomb Raider Definitive Edition

Thumper

Trials Rising

Wolfenstein: Youngblood