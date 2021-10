Nvidia har kanskje planer om å lansere RTX 3090 Ti allikevel

Gaming Weeks Nå handler alt om spill hos oss i TechRadar! I tiden fremover kommer vi til å servere deg drøssevis av artikler om gaming i alle dets former, på alle plattformer du kan tenke deg, inkludert PC, PlayStation, Xbox og Nintendo. Vi ønsker også at du skal kunne nyte alle dine spill på den absolutt beste og billigste maskinvaren på markedet. Derfor har vi samlet en rekke knalltilbud til deg i en helt egen artikkel – ta turen innom og sjekk om du finner noe som frister!

Det later til at Nvidia muligens kommer til å holde seg til det ikoniske Ti-navnet, siden det nå går gjetord om at kortet tidligere kjent som RTX 3090 Super faktisk kan finne på å være RTX 3090 Ti istedenfor. Navnet er ikke det eneste som skal være nytt, det potensielt forestående skjermkortet skal etter sigende ha både flere CUDA-kjerner og raskere minne.



RTX 3090 Ti skal ha opptil 450 W TGP (Total Graphics Power), hvilket er 100 W høyere enn det vanlige RTX 3090-kortet, ifølge kilder VideoCardz har tilgang til. Det høres utvilsomt høyt ut, men husk at dette ikke er bekreftet informasjon fra Nvidia, og at saltet bør holdes innen rekkevidde.

De samme kildene hevder også at RTX 3090 Ti er planlagt lansert i januar 2022, kanskje under CES 2022-messen, sammen med RTX 3070 Ti 16 GB og RTX 2060 12 GB. I likhet med det ovennevnte er heller ikke dette bekreftet fra offisielt hold.



Siden RTX 3090 allerede er (uten å overdrive) ekstremt dyrt, så vet vi ikke hvordan Nvidia kommer til å løse plasseringen av kortet kontra forgjengeren, om de i det hele tatt faktisk har planer om å lansere nok en toppmodell. Forhåpentligvis blir det hele avslørt på CES, siden det tross alt ikke er så lenge til.

Kommentar: Raskere, men hvor dyrt?

Tidligere rykter mente å avsløre at skjermkortet kommer til å få en ny strømkontakt, men ingenting ble sagt om hvorvidt en eventuell ny plugg kommer til å være kompatibel med PCIe 5.0. Det virker dog svært lite sannsynlig, siden Nvidia antakeligvis ikke kommer til å introdusere et nytt grensesnitt i midten av en generasjon – sannsynligheten er snarere stor for at vi kommer til å se PCIe 5.0 først i RTX 4080, som ikke kommer før, tidligst, senere i 2022.



Det nye og forbedrede skjermkortet skal, om ryktene stemmer, ha 10 752 CUDA-kjerner, med andre ord 256 flere enn dagens RTX 3090, samt 2 flere RT-kjerner. Videominnet skal ha en båndbredde på 21 Gbps, kontra 19,5 Gbps i forgjengeren, og skal bestå av 24 GB GDDR6X-minne. Noe som kan komme godt med om det nye kortet skal ha noen sjanse mot lillebror RTX 3090.

Hvis Nvidia faktisk lanserer dette kortet, og det ender opp med å bli dyrere enn det opprinnelige kortet (som i skrivende stund koster rundt 24 000 kroner), så vil det ende opp med å bli et vanskelig kjøp for de fleste gamere, og vil heller – realistisk sett – rette seg mot innholdsprodusenter, som trenger det til programmer som Blender eller Adobe Premiere.



Selv om Nvidia markedsførte GeForce RTX 3090 som et «8K-skjermkort», så var det i praksis en erstatning for Titan RTX, som på ingen måte var et gaming-kort. Nvidia kommer uansett ikke til å få noen problemer med å selge varelagrene sine, selv om prisene er kunstig høye, så det er mulig selskapet smir mens jernet er varmt, og kommer med en enda kraftigere GPU på nyåret.