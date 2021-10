Nintendo Switch OLED bærer på en 4K-hemmelighet – det hadde vært fint med en oppklaring!

Det ser ut til at Nintendo Switch OLED kan ha en del ess i ermet, i alle fall nå som vi har fått tatt en titt på innmaten til den nye TV-dokkingstasjonen – som ser ut til å inneholde støtte for 4K.



Twitter-brukeren @KawlunDram la nylig ut et innlegg med informasjon om den spesifikke brikken som sitter i dokkingstasjonen til Switch OLED. Det skal være snakk om en Realtek-prosessor som går under beskrivelsen «4K UHD multimedia SOC». Gitt det ovennevnte, og det faktum at man får med en HDMI 2.0-kabel med den nye Switch OLED-konsollen, så er det tydelig at dokken burde klare å dytte ut 4K i 60 Hz til en kompatibel TV, selv om selve Switch-maskinvaren ikke klarer det.



Hva betyr så det? Vel, dette er som å helle bensin på Nintendo Switch Pro-ryktebålet, ifølge VGC, og i tillegg mener Bloomberg å vite at opptil 11 utviklere allerede har 4K-testvarianter i hende, som de bruker til å utvikle Switch-spill i UHD.

Det er også verdt å merke seg at Tegra X1-brikken som brukes i Switch OLED – for øvrig den samme som sitter i både Nintendo Switch og Switch Lite – teknisk sett også støtter 4K. 2015- og 2017-utgavene av Nvidia Shield (strømmeboksen) bruker begge Tegra X1, og har ingen problemer med å vise 4K, ei heller HDR, for den saks skyld.



Det å spille i 4K er mer krevende enn bare å klare å vise 4K-bildet, dog, og det skal mye til om den nåværende Switch-prosessoren plutselig på magisk vis skulle bli rask nok til å klare brasene. Likevel ser det ut til at Nintendo nå legger ned grunnmuren for 4K – spørsmålet er hvilket bygg som planlegges over.

Konspirasjonsteorier

(Image credit: Future)

HDMI 2.0-kabelen ymter helt klart om at Switch OLED-dokken på et eller annet tidspunkt er planlagt brukt til høyere oppløsninger, på et eller annet tidspunkt. Det kan være en planlagt bakoverkompatibilitet for alle som velger å kjøpe en Switch med 4K-støtte hvis og når en slik enhet blir lansert – noe som vil gi gamere muligheten til å kjøpe kun konsollen, uten dokk, eller i det minste ha flere 4K-kapable dokker, slik at man for eksempel kan bruke flere TV-er.



Det er også mulig at en firmware-oppdatering er på trappene, som eventuelt vil åpne opp en eller annen slags skjult funksjonalitet, litt i samme stil som Nintendo gjorde da de lanserte støtte for Bluetooth-hodetelefoner – hele fire år etter konsollen først ble lansert.



Samtidig, som @SciresM merker seg, kan Realtek-brikken være der bare for å forbedre lydaspektene ved konsollen, eller å støtte introduksjonen av en Ethernet-kontakt – for øvrig nytt i Switch OLED – snarere enn at det skal brukes til noe 4K-relatert.



Det er, som ovennevnt, også mulig at Nintendo simpelthen bruker 4K-klar maskinvare i konsollen i fall en 4K-modell lages på et eller annet tidspunkt i fremtiden. Det er antakeligvis billigere å kjøpe 4K-klare prosessorer (siden dette nær sagt er standarden i 2021), og Nintendo kan ha valgt å investere i spesifikke brikker og kabler for å være føre var, selv om de i praksis ikke skal brukes med det første.



Når, eller hvis, det kommer en 4K-Switch kan det være sammen med den samme (eller en svært lignende) dokk, noe som vil føre til færre forandringer i produksjonen.

Update update: No, I’m not suggesting the dock can upscale to 4K.No, I don’t think this means we’ll see games running natively at 4K.This is about the possibility of a 4K resolution output which would just be a nice QOL improvement.October 12, 2021 See more

Det er med andre ord ingen grunn til å tro at Nintendo Switch-konsollen din kommer til å begynne å produsere 4K-innhold over natten. Det hadde selvsagt vært fantastisk om Switch OLED-dokken etter hvert kan hjelpe til med 4K-oppskaleringen, og dermed fjerne litt av presset på rimeligere 4K-TV-er, som gjerne sliter med slik prosessering; eventuelt om selskapet introduserer støtte for HDR – men etter alt oppstyret rundt «Switch Pro» er vi faktisk litt lei av å bli skuffet gang på gang.



Vi har sendt en forespørsel til Nintendo, mest av sedvane, men vi forventer ikke stort tilbake, siden selskapet stort sett holder tett om spekulasjoner, eller simpelthen velger å avfeie – selv om ryktene viser seg å være sanne. Antakeligvis ønsker Nintendo å beholde fokuset på Switch OLED-modellen, som nettopp ble lansert. Det er rimelig å anta at en eventuell 4K-variant ikke kommer med det første.



Siden lanseringene av Switch-konsollene så langt har hatt mellomrom på omlag to år, så er det sannsynlig at en eventuell 4K-Switch, eller kanskje en mer rendyrket oppfølger til Switch OLED, ikke kommer før tidligst i 2023.



I mellomtiden håper vi at 4K-oppskalering på UHD-TV-en din fungerer som den skal.