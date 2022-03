«Ms. Marvel»-traileren gir oss den tøffeste jenta i skolegården

Ms Marvel will launch exclusively on Disney Plus in June.

«Ms. Marvel» har endelig fått lanseringsdato – den nye TV-serien fra Marvel dukker opp på Disney+ den 8. juni 2022.



Premieredatoen til Marvel Phase 4-prosjektet, som følger i fotsporene til «Loki» og «WandaVision», ble avslørt sammen med seriens første trailer. «Ms. Marvel» vil være første gang vi får se Marvel-favoritten i aksjon i MCU, ni år etter Khan på banebrytende vis ble introdusert som den første muslimske superhelten i tegneseriegigantens historie.



Ta en titt på traileren til «Ms. Marvel» nedenfor:

Hovedrolleinnehaver i den seks episoder lange serien er nykommeren Iman Vellani som Khan, en 16-åring som fortsatt går på videregående, men som plutselig må balansere familieliv, skole og superheltkrefter når hun innser at hun har fått kosmiske evner.



Disney og Marvel utbroderer historien i en ny pressemelding om den kommende MCI-serien: «Ms. Marvel er en ny, egenprodusert serie som introduserer Kamala Khan, en muslimsk og amerikansk tenåring som vokst opp i Jersey City. Kamela er en ivrig gamer og fan-fiction-skribent, en megafan av superhelter med en overdimensjonert fantasi – særlig når det gjelder Captain Marvel.»



«Samtidig føler Kamala seg usynlig både hjemme og på skolen – før hun får superkrefter, lignende de heltene hun alltid har sett opp til har. Livet blir bedre med superkrefter, ikke sant?»

Den siste setningen i synopsisen, sammen med «Ms. Marvel»-traileren vi ble servert, vitner om at alt kanskje ikke er så enkelt, selv som superhelt. Filmsnutten, på nærmere to minutter, viser Kamala i aksjon mot væpnede styrker og andre mystiske individer, så det skal tydeligvis ikke være lett å være nybakt superhelt.



Vellani får god hjelp på skuespillersiden av Matt Lintz, i rollen som Kamalas skolekompis Bruno; Aramis Knight som superheltkompis Red Dagger, Rish Shah som Kamran og Yasmeen Fletcher som Nakia.



Vi nevner det igjen, i tilfelle du er glemsk av deg: «Ms. Marvel» lanseres på Disney+ onsdag den 8. juni.

Kommentar: Marvel og Star Wars står overfor en duell på Disney+

«Ms. Marvel» vil måtte bryne seg på «Obi-Wan» på Disney+ (Image credit: Lucasfilm/Disney Plus)

Det later til at ryktene var sanne. Den 10. mars meldte våre britiske kolleger at sannsynligheten er stor for at «Ms. Marvel» vil få hard konkurranse i det neste Star Wars-medlemmet på Disney+ – nemlig TV-serien om Obi-Wan Kenobi.



Siden vi nå vet at «Ms. Marvel» vil være å finne på strømmetjenesten den 8. juni, er det ingen tvil om at den vil slåss om de samme TV-seerne som Jedi mesterens egen serie, også denne i seks deler. «Obi-Wan» får premiere på Disney+ den 25. mai, men de siste fire episodene kommer til å bli lagt ut på samme dag som «Ms. Marvel»s fire første – og dette en lanseringsstrategi som Disney, Marvel og Lucasfilm ikke har prøvd tidligere.

Vi skrev tidligere at enkelte Star Wars-tilhengere antakeligvis ikke kommer til å ha så mye til overs for at «Ms. Marvel» dukker opp på Disney+. Mange Marvel-tilhengere vil nok heller ikke bry seg stort om Star Wars. Det er nettopp derfor det ikke nødvendigvis er spesielt problematisk å lansere to storserier samtidig.



Joda, det er helt sikkert en del Disney+-abonnenter som ønsker å få med seg begge to, men alle som både vil se «Ms. Marvel» og «Obi-Wan» kan simpelthen se den ene episoden etter den andre. Mange har opparbeidet seg en røslig apetitt på TV-serier, så to episoder på én dag bør være uproblematisk. Strømmetjenester gir oss muligheten til å se innhold når vi vil, så selv om lanseringsstrategien vil fremstå merkelig for gamle TV-strateger, er konkurranseelementet mellom de et mindre problem enn en kanskje skulle tro.

Det blir likevel artig å følge med på resultatene av eksperimentet. Som vi nevnte tidligere i artikkelen, har ikke Disney prøvd seg med to store produktlanseringer samtidig tidligere, så det blir fascinerende å se hvordan de spiller ball sammen. Hvis både «Obi-Wan» og «Ms. Marvel» lykkes kan det godt være at Star Wars og Marvel vil leve side om side i tiden som kommer, kanskje i form av «Secret Invasion» og «She-Hulk», for eksempel.



