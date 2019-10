Motorola jobber med en ny mobil som kan komme til å konkurrere med Samsung og Apples flaggskip

Motorola har stort sett fokusert på å lage rimelige mobiler de siste årene. De har den budsjettvennlige Moto E-serien, den populære og rimelige Moto G-serien og mellomklasse-modellene som går under navnet Motorola One, og Z-serien, som må kunne kalles øvre mellomklasse-telefoner.

Nå ser det imidlertid ut som Motorola forbereder seg på å returnere til flaggskip-segmentet, og avsløringen kom under et pressearrangement torsdag der selskapet samtidig viste frem nye Moto G8 Plus, E6 Play og One Macro.

Motorola brukte grafer til å forklare hvordan produktseriene passer i forhold til hverandre, og der var det passert en flaggskip-kategori over alle de andre.

Vi vet imidlertid ingenting om hvordan denne telefonen vil bli, eller hva slags spesifikasjoner den vil få. Det eneste vi vet er altså at Motorola ser ut til å bevege seg i retning av å lage premium-telefoner igjen, og det kan altså bli snakk om en modell som kan konkurrere med telefoner som iPhone 11 Pro og Samsung Galaxy S10.

Er Motorola tilbake for fullt?

Da Z-serien ble lansert tilbake i 2016, var de å regne som flaggskip-modeller, og Moto Z var sammenlignbar med Samsung Galaxy S7.

Et år senere ble Galaxy S8 etterfulgt av Moto Z2 Force, og igjen var Motorolas mobil utstyrt med spesifikasjoner som var sammenlignbare med Samsungs 2017-modell.

Da 2018 kom ble det imidlertid klart at Motorola begynte å reposisjonere Z-serien. Moto Z3 hadde en prosessor som lå en generasjon etter, HD-skjerm mens de andre satset på QHD, og en pris som lå et godt stykke under de andre premium-telefonene.

Årets Z-modell som for øvrig bare er å få kjøpt i USA, er uten tvil en mellomklassemodell med Snapdragon 675-prosessor, 4 GB RAM, kun et kamera, og en pris som ligger på rundt halvparten av Samsung, Apple og Huaweis toppmodeller.

Dermed har selskapet altså en ledig plass i premium-klassen, og det blir spennende å se om Motorola igjen kan bli en utfordrer blant toppmodellene.

Om Motorola velger å bringe sine modulære MotoMods til et eventuelt flaggskip, gjenstår å se. Dette er imidlertid usannsynlig, med tanke på at MotoMod-tilkoblingen krever et bestemt design, og Motorola vil sannsynligvis ønske å satse på en ny designretning når de først skal lage en helt ny toppmodell.

En ny retning

Da vi spurte om en kommentar til saken, sa bare talspersonen for selskapet at «dette er en ikke-spesifikk kommentar til retningen selskapet skal ta».

Det er mulig at telefonen det er snakk om er Motorola Razr, den foldbare telefonen som er ventet lansert 13. november.

Når det er sagt så er jo foldbare telefoner fortsatt å regne som nisjeprodukter, og et er usannsynlig at Motorola ville omtale denne som et flaggskip. I tillegg virker det som Motorola her viser til et fremtidig flaggskip, og ikke en telefon som er rett rundt hjørnet.

Akkurat hva Motorola jobber med er altså usikkert, men vi skal holde deg oppdatert på alt som måtte dukke opp av nyheter.