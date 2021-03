Microsoft Teams-oppdatering gjør det enklere å legge en demper på dine mest irriterende kolleger

Microsoft jobber nå med et knippe nye administrative funksjoner i samarbeidsplattformen Teams som vil gi verter større kontroll over hvem som kan snakke.



Ifølge en oppføring i selskapets veikart for produktet skal oppdateringen tilby større fleksibilitet når det gjelder styring av hvem som får gjøre hva når det gjelder lyd, noe som kan føre til at man som vert kan forutse og gjøre justeringer om potensielle forstyrrelser er i ferd med å dukke opp.



«Deltakere trenger ikke lengre å be om å få snakke før organisatorene eller de som holder et foredrag kan tillate disse å bruke mikrofonen, og foredragsholdere og organisasjoner kan forhindre individuelle møtedeltakere fra å bruke mikrofonen istedenfor å skjære alle møtedeltakere over én kam», forklarer Microsoft.

De nye kontrollmulighetene for lyd er nå under utvikling, og burde være på vei ut til brukere via en oppdatering innen utgangen av neste måned.

Microsoft Teams meeting controls

Selv om det har gått omlag et år siden store deler av verden gikk over til hjemmekontor er mange videomøter fortsatt et slags ville vesten, og etikette kan gjerne være vanskelig å overholde, særlig når det gjelder bruk av mikrofoner.



Den kommende Microsoft Teams-oppdateringen vil la verter ta ansvaret istedenfor at individuelle deltakere må holde styringen selv, noe som gjør at det er større sannsynlighet for at foredragsholdere blir avbrutt midt i en setning av lydproblemer. Dette kan også komme undervisning til gode når skoletimer skal gjennomføres. Lærere kan snart senke skuldrene, vel vitende om at potensielle bråkmakere ikke har muligheten til å trenge seg på.



De nye administrative funksjonene for lyd vil komme rett i forkant av en oppdatering som vil gjøre at man får muligheten til å slå av videostrømmen til spesifikke brukere. Denne funksjonaliteten vil komme i mai, og vil muliggjøre en mer finkornet kontroll over hvem som får lov til å bruke kameraet, mens man fortsatt kan la deltakerne høre på møtet.



I tospann fører disse kontrollfunksjonene til en bedre måte å håndtere større mengder folk på i Microsoft Teams, hvilket alle som organiserer møter antageligvis kommer til å sette stor pris på.