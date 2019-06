Microsoft og Intel skal fortsette å støtte Huawei-laptoper

Både Microsoft og Intel har nå bekreftet at de vil fortsette å støtte Huawei-laptoper, til tross for at sistnevnte er svartelistet av amerikanske myndigheter.

Det er gode nyheter for alle som eier en Huawei-laptop, etter at det tidligere har vårt usikkert om disse laptopene ville fortsette å få Windows 10-oppdateringer.

Microsoft har ikke uttalt seg om denne saken før nå, og de har tidligere nektet og verken bekreftet eller avvise at de ville blokkere Windows 10-oppdateringer, slik Google blokkerte Android-oppdateringer for Huaweis telefoner.

Microsoft sluttet på et tidspunkt å selge Huawei-laptoper i sin nettbutikk (før de kort tid etter startet salget igjen), og stillheten fra selskapet førte dermed til en del bekymring for eksisterende eiere.

Huawei lager som kjent noen av de beste laptopene på markedet akkurat nå, men det hjelper lite hvis de ikke kunne fått viktige Windows 10-oppdateringer.

Til PCWorld uttaler selskapet:

– Vi forplikter oss fortsatt til å levere eksepsjonelle brukeropplevelser. Vår evaluering av de amerikanske myndighetenes avgjørelse angående Huawei har vist at vi kan fortsette å levere Microsoft-programvare til kunder med Huawei-enheter.

Dette er den klareste indikasjonen hittil om at Microsoft skal fortsette å levere oppdateringer til Huawei-laptoper.

Intel uttaler seg også

Intel har også bekreftet til PCWorld at de skal fortsette å levere sikkerhetsoppdateringer og drivere til Huawei-laptoper.

Det faktum at disse to selskapene fortsetter sin støtte, betyr at eiere av disse produktene ikke trenger å bekymre seg for at de skal bli sårbare for sikkerhetsproblemer.

Det betyr også at hvis du ser et godt tilbud på en Huawei-laptop, så kan du kjøpe den med visshet om at du vil motta oppdateringer og produktstøtte i overskuelig fremtid.