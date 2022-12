Lynkurs: Hva er WiFi 7?

Hva er WiFi 7? Og hva er det som skiller WiFi 7? fra WiFi 6 og WiFi 6e (Åpnes i ny fane)? Kort fortalt er WiFi 7 den nyeste standarden for trådløse nettverk – noe som skal gi deg både raskere og mer stabil tilkobling. Men hva med den lengre forklaringen? Les videre for å få oversikten.

De senere årene har du kanskje merket deg at ulike generasjoner av trådløse nettverk, eller WiFi, har byttet navn fra det temmelig kronglete IEEE 802.11 etterfulgt av en bokstav eller to. Navnebyttet ble gjort for å forenkle og tydeliggjøre. For hvis du ikke har full oversikt, kan det være vanskelig å vite om det er IEEE 802.11n eller IEEE 802.11ax som er det nyeste og raskeste. Da blir det mye tydeligere med WiFi 4 og WiFi 6. De mer teknisk pregede betegnelsene brukes naturligvis fremdeles, men i dagligtale benyttes de enklere variantene.

Hva er WiFi 7?

I løpet av 2023 vil Wi-Fi Alliance (Åpnes i ny fane) lansere den nye standarden WiFi 7. Alliansen er et internasjonalt nettverk av selskaper som har hånd om WiFi-utviklingen. Allerede før lanseringen av WiFi 7 har det dukket opp routere som støtter denne nye teknologien. Dette har nærmest blitt en tradisjon, ettersom produsentene ønsker å være tidlig ute. Dessuten er forhåndsversjonen av en ny standard stort sett identisk med den sim siden blir sluppet offisielt.

IEEE 802.11be er den tekniske betegnelsen for WiFi 7. Den store nyheten sammenlignet med tidligere versjoner er at den teoretiske overføringshastigheten har fått en kraftig økning til 40 gigabit i sekundet (Gbps). Tidligere versjoner hadde en maksimal hastighet på 9,6 Gbps, så i teorien skal det kunne gå fire ganger så fort. Og vi sier «i teorien», ettersom det er mange faktorer som påvirker hastigheten i trådløse nettverk. Men det går uansett fortere.

Utover hastigheten blir også responstiden (latency) forbedret. WiFi har dessuten muligheten til å kjøre såkalt Multi Link Operation (MLO), noe som innebærer at en enhet kan koble seg opp på både 5 GHz- og 6 GHz-båndet samtidig, noe som gir en bedre tilkobling. Selv kapasiteten når mange enheter er tilkoblet samtidig vil bli forbedret, ettersom WiFi 7 støtter bredere kanaler (320 MHz) innenfor hvert bånd sammenlignet med foregående versjon (160 MHz).

For å oppsummere, er WiFi 7 raskere, støtter flere tilkoblede enheter samtidig og har kjappere responstid. Alle WiFi-dingsene du allerede er i besittelse av vil også fungere med en WiFi 7-router, men det krever at enheten i seg selv har støtte for WiFi 7 for at den skal kunne dra nytte av alle de nye og forbedrede egenskapene.

Hva skiller WiFi 7 fra eldre versjoner?

Vi har allerede tatt en gjennomgang av fordelene ved WiFi 7 sammenlignet med tidligere versjoner, men for å gi en tydelig oversikt, har vi satt opp listen nedenfor. Alle funksjoner fra tidligere versjoner videreføres til den neste.

Wifi 7 (IEEE 802.11be) – lanseres 2023, opp til 40 Gbps, MLO og bredere kanaler.

Wifi 6e (Åpnes i ny fane) (IEEE 802.11ax) – lansert 2020, introduserte 6 Ghz-båndet.

Wifi 5 (IEEE 802.11ac) – lansert 2014, opp til 6933 Mbps, MIMO.

Wifi 4 (IEEE 802.11n) – lansert 2008, introduserte 5 Ghz-båndet, opp til 600 Mbps.

Wifi 3 (IEEE 802.11g) – lansert 2003, opp til 54 mbps

Wifi 2 (IEEE 802.11a) – lansert 1999, opp til 54 Mbps.

Wifi 1 (IEEE 802.11b) – lansert 1999, opp til 11 Mbps

Wifi 0 (IEEE 802.11) – lansert 1997, opp til 2 Mbps

TP-Link Archer BE900 er en av de første routerne med WiFi 7. (Image credit: TP-Link)

Hva trenger jeg for å kunne bruke WiFi 7? Først og fremst trenger du en router med støtte for WiFi 7, for uten det kommer du ikke så langt. Men ikke nok med det … Din gamle WiFi-printer fra 2010 vil fremdeles kunne koble seg opp mot en WiFi 7-router, men den vil ikke kunne benytte seg av noen av de nye funksjonene eller hastighetene. For å få full nytte av den nye standarden, med høyere hastigheter og mer avanserte funksjoner, krever det at også enheten du koblet opp mot den nye routeren din, for eksempel en datamaskin eller mobiltelefon, også har støtte for WiFi 7.

Fungerer de gamle dingsene mine med WiFi 7? Ja. De vil uten vanskeligheter kunne kobles til en WiFi 7-router og fungere som vanlig. De kan derimot ikke utnytte de høyere hastighetene og andre nye egenskaper, ettersom de rett og slett ikke har støtte for det.

Er Wifi 7 raskere enn kabel? Ja, faktisk. I hvert fall i teorien. På de routerne som så langt er blitt presentert, finner du kontakter til nettverkskabler (Ethernet) med støtte for opptil 10 Gbps, mens WiFi 7 har en maksimal hastighet på 40 Gbps. Grunnen til at vi skriver «i teorien» er imidlertid at det handler om teoretisk maksimumshastigheter. Kobler du opp en datamaskin med en nettverkskabel, er det få ting som kan forstyrre signalene og du får generelt en jevnere hastighet. WiFi-signalene kan derimot påvirkes av en mengde forskjellige faktorer, som blant annet avstanden til routeren, eventuelle vekker eller andre fysiske hindringer, hvor mange som er oppkoblet og om det er andre WiFi-nettverk i umiddelbar nærhet. Derfor snakker vi om teoretiske maksimumshastigheter – ikke om garanterte.

Er WiFi 7 sikrere? Egentlig ikke. Forskjellige typer kryptering og deres ulike nivåer er tememlig frikoblet fra selve WiFi-standarden. Derfor er det ikke riktig å kalle WiFi 7 sikrere. Hvis du vil sikre hjemmenettverket og internettoppkoblingen din generelt, er det et par ting du kan gjøre allerede i dag: