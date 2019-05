Logitech G502 har kommet i ny trådløse utgave

Logitech G502 er en favoritt blant mange spillere, og nå har selskapet lansert en ny versjon i form av G502 Lightspeed som lover å kombinere ytelsen vi kjenner fra G502 med trådløs tilkobling og et nytt og lettere design.

Og det er ikke småtterier Logitech lover, for selskapet påstår faktisk i pressemeldingen sin at den nye trådløse varianten er raskere enn den gamle med ledning. Akkurat det har vi vanskelig for å tro, men det får vi komme tilbake til når vi eventuelt får testet den selv.

Hvis den i det hele tatt kan måle seg med den kablede varianten, så betyr det i hvert fall at den fort kan bli fristende for seriøse spillere som vanligvis unngår trådløse mus på grunn av forsinkelsen de bringer med seg.

G502 Lightspeed unngår også et annet et annet kjent problem med trådløse gaming-mus, ved å inkludere støtte for Logitechs ladesystem Powerplay. Dette innebærer at musa lades trådløst fra musamatten mens du bruker den, slik at den alltid er oppladet.

Ekstra funksjoner

Av andre spesifikasjoner kan vi nevne HERO-16k-sensoren som gir en sensitivitet på 16.000 DPI, og som ifølge Logitech kan lese av i opptil 400 tommer per sekund. Det burde holde for de fleste.

Den fungerer også med Logitechs G Hub-programvare, der du kan tilpasse lysene og de 11 programmerbare knappene.

Lettere design

Designet er som nevnt også justert, og den har ifølge selskapet blitt 7 gram lettere enn forgjengeren.

Logitech skryter også av at den nå ikke inneholder PVC og at den er utstyrt med en Plastic Neutral Certification, noe som betyr at hvert kjøp av en G502 fører til at Logitech donerer en sum til arbeidet med å fjerne plast fra verdenshavene.

Om du skulle være bekymret for at G502 Lightspeed er for lett, så kan vi også berolige deg med at de følger med seks lodd som kan brukes til å perfeksjonere vekten og balansen akkurat slik du vil ha den.

Den nye trådløse varianten av G502 virker altså lovende, men det er ikke til å komme unna at prisen er rimelig stiv – Logitech oppgir nemlig at den får en veiledende pris på 1490 kroner, når det kommer i butikkene i løpet av mai.