LG V30S ThinQ har nå endelig fått riktig pris

LG V30S ThinQ ble mye omtalt før utgivelse på forsommeren i fjor, men når lansering endelig fant sted ble mange skuffet over prisen. Dette reflekterte også omtalen den fikk, også hos oss. Heldigvis for oss forbrukere, særlig nå omtrent et halvår senere, var telefonen i realiteten skikkelig bra. LG bommet simpelthen på prisnivået, og nå i 2019 har virkelig prissenkningen fått bein å gå på.

Fra startnivået på nærmere 10 000 kroner har nå LG V30S ThinQ krøpet, via 7490, helt ned til 4490 hos NetOnNet nå under januarsalget. Dette er et prisnivå som er særs interessant.

En kritikk som ofte ble rettet mot LG V30S ThinQ var at den var veldig lik LG V30 – en litt underlig kjepphest å ri, all den tid de aller fleste syntes V30 var en framifrå telefon. Forståelig nok hang dette sammen med at prisen var såpass stiv, og at de få (men gode) forbedringene som ble gjort ikke kunne forsvare prishoppet. Det V30S ThinQ gir en som som man ikke får med V30 er altså 128 GB lagringsplass, et oppdatert OS med et AI-forbedret kamerasystem og mer minne (6 GB fremfor 4 GB).

I tillegg får man altså en OLED-skjerm i 18:9-format på 6 tommer med en oppløsning på 1440 x 2880, en Snapdragon 835, trådløs lading og et imponerende kamerasystem.



Slett ikke verst for 4490,-