Lenovo ThinkPad X1 Fold er et nettbrett med kraften til en Ultrabook

Med arrangementet Lenovo Tech Life | IFA (opens in new tab) ble vi introdusert for en lang rekke nye og kommende produkter. Blant dem er ThinkPad X1 Fold. Dette var vår favoritt blant alle produktene de viste oss, med en utrolig stor 16,3-tommers OLED-skjerm i all dens prakt, med HDR og en lysstyrke på 600 nits.

Når den er brettet helt ut, kan du feste et magnetisk tastatur til bunnen, slik at du kan gjøre unna alt du trenger av skrivearbeid, Når du skal ta den med deg på tur, kan den foldes sammen til en 12-tommers skjerm med det samme tastaturfestet nederst. Man får også et stativ til å støtte opp nettbrettet med under bruk, og som tastaturet kan dette festes magnetisk til bunnen av enheten når du har den med deg på farten.

Spesifikasjonene er utrolige til å tilhøre et nettbrett. Det har opp til Intel vPro med 12th Gen Intel Core U9 i5 og i7, opp til 32 GB LPDDR5-minne og opptil 1 TB PCIe Gen 4 SSD. Det gjør bruk av mobilskjermkortet Iris Xe Graphics, men ettersom dette er en businessorientert enhet, og ikke rettet mot gaming, er ikke det noe problem. Under panseret og over batteriet er det en plate med innvevd kobber. Den skal avlede varmen fra batteriet. Dette har gjort det mulig å droppe viftene, slik at nettbrettet både kan være slankt og holde seg kjølig.

Brettet har et ganske godt utvalg av porter – til å være et nettbrett – med to Thunderbolt 4-porter, en USB-C 3.2 Gen 2 samt en Nano-SIM. Det støtter dessuten WiFi 6E (opens in new tab) og Bluetooth 5.2 i tillegg til et system med tre høyttalere. Dette nettbrettet har mange ess i ermet!

Det mest imponerende med X1 Fold er hvordan selve brettingen fungerer. Til forskjell fra Galaxy Fold-mobilene, skapes det ingen brett når skjermen er helt foldet ut, ettersom hengselet er bygget inn i chassiset og ikke direkte festet til selve skjermen. Skjermen er tilstrekkelig fleksibel til å bøye seg med hengselet, men den trenger ikke selv å være et hengsel.

Brettingen er ikke bare ment for transport heller. Den gjør at du kan folde brettet halvveis sammen og deretter feste tastaturet til den nedre delen mens du bruker den øverste delen som en 12-tommers skjerm. Skjermen på 16 tommer kan også deles inn i fire, slik at den kan håndtere fire ulike oppgaver parallelt.

ThinkPad X1 Fold får en veiledende amerikansk pris på 2499 USD. Den ventes å komme på markedet i november 2022.

