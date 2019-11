Lekkasje avslører spesifikasjonene til OnePlus 7-serien

Det har gått mange rykter om OnePlus 7 og OnePlus 7 Pro i forkant av den ventede lanseringen 14. mai, men en ny detaljert lekkasje avslører nesten alt som er å vite om de nye telefonene.

Ifølge Samsung News har både OnePlus 7 Pro og OnePlus 7 Pro 5G skjermer på 6,7 tommer og oppløsning på 1440 x 3120 punkter, 19,5:9-format og 90 Hz oppfriskningsrate.

De skal også få tre kameraer, og hovedobjektivet på 48 MP får både optisk og elektronisk bildestabilisering og blender på f/1.6. Utover det får du et telefotoobjektiv på 8 MP og f/2.4 med 3 ganger zoom og et 16 MP f/2.2 vidvinkelobjektiv med 117 graders bildevinkel. I tillegg får telefonene også et 16 MP-kamera med f/2.0 på forsiden.

OnePlus 7 Pro / Pro 5G:6.7" 3120x1440p - 19,5:9 - 90Hz 48MP F1.6 OIS+EIS, 8MP 3x Zoom F2.4, 16MP 117° F2.2, Selfie: 16MP F2.0Snapdragon855, 6+128GB, 8/12+256GB,UFS 3.04000mAh 30W Warp ChargeIn-Display FPBlue/Grey/Brown (Tweet 1/2) pic.twitter.com/v3jU9tguUsApril 22, 2019

På innsiden får OnePlus 7 Pro og OnePlus 7 Pro 5G en Snapdragon 855-brikke, og du kan velge mellom 6 GB RAM og 128 GB lagring, 8 GB RAM og 256 GB lagring eller 12 GB RAM og 256 GB lagring.

I tillegg får de to modellene et batteri på 4000 mAh, OnePlus’ egen 30W Warp Charge ladeteknologi og fingeravtrykkleser i skjermen. Fargene som oppgis er blå, grå og brun, noe som tyder på at tidligere rykter om fargene ikke stemmer.

Og til slutt standardmodellen

Den vanlige utgaven av OnePlus 7 skal på sin side få en skjerm på 6,4 tommer og 1080 x 2340 oppløsning, et hovedkamera på 48 MP med f/1.7, en dybdesensor på 5 MP, batteri på 3700 mAh med 20W lading, Snapdragon 855 og valg mellom 6 GB RAM og 128 GB lagring eller 8 GB RAM og 256 GB lagring.

Til slutt melder den samme kilden at OnePlus Bullet Wireless 2 skal slippes sammen med de nye telefonene.

Alt dette må vi selvfølgelig se på med et visst forbehold, ikke minst fordi denne kilden ikke har en like lang historie med pålitelige lekkasjer som mange andre. Samtidig har mange av disse spesifikasjonene blitt nevnt før og ingen av dem er usannsynlige. Den kjente ryktekilden Roland Quandt har også retweetet alt dette uten å stille spørsmål ved informasjonen, noe som i selv underbygger troverdigheten.

Som sagt skal ikke den offisielle lanseringen av OnePlus 7 være langt unna, og da får vi bekreftet om alt dette stemmer.