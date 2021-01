Lanseringsdato for Xiaomi Mi 11 bekreftet – snart er Samsung Galaxy S21-konkurrenten her

Etter at Xiaomi Mi 11 ble lansert i Kina 28. november 2020 har vi ventet på en internasjonal lansering av telefonen. Den skal bli den sterkeste utfordreren til Samsung Galaxy S21. Nå har vi akkurat fått vite at lanseringsbegivenheten for Mi 11 er planlagt til 8. februar.

Opplysningen stammer fra en invitasjon til begivenheten sendt til TechRadar. Der ble det opplyst at lanseringen skulle kjøres i gang 8. februar kl. 13.00 norsk tid.

Selv om denne invitasjonen inkluderer en lenke til Xiaomis blogg, kunne vi merkelig nok ikke finne noen offentlig bekreftelse av denne lanseringsdatoen noe sted – hverken i sosiale medier eller på bloggen. Men ettersom datoen stammer fra deres offisielle kanaler, er vi temmelig sikre på at den er korrekt.

Dette venter vi oss

Ved den kinesiske lanseringbegivenheten var det bare selve Mi 11-bobilen som ble presentert. Det kan likevel dukke opp flere mobiltelefoner under lanseringen nå i februar.

Vi har blant annet snappet opp rykter om en Xiaomi Mi 11 Pro. Den skal være et kameramonster med toppspesifikasjoner over hele fjøla. Det finnes også en mulighet for at vi vil få se en Xiaomi Mi 11 Lite, ettersom de seneste generasjonenes MI-flaggskip har gitt oss en slik kjærkommen utgave. Vi må innrømme at vi ikke har hørt noe særlig om en slik enhet for denne nye generasjonen.

Det har også svirret en del rykter omkring en kroppsdings fra Xiaomi. Det hender at selskapet presenterer nye smartklokker og aktivitetsarmbånd, men ingen av disse har vært spesielt tilgjengelige i det internasjonale markedet. Det kan likevel hende at vi vil få høre om en ny smartklokke fra Xiaomi under Mi 11-lanseringen. Vi hos TechRadar vil dekke lanseringsbegivenheten og melde om alt det nye Xiaomi har å komme med.