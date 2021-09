Ja, takk: Dyson-patent viser robotstøvsuger som kan gå i trapper

Dyson er viden kjent for å være innovatører, særlig innen støvsugere, men også innen klimaanlegg og til og med hårfønere, noe som har ført til en merkevare som har utmerket seg i de ovennevnte segmentene (ofte med en pris som står i stil med de teknologiske forsprangene.)



Hvis et av de seneste patentene fra det banebrytende merket er noe å gå etter, så kan det se ut som Dyson nå planlegger å lage en robotstøvsuger som kan klatre opp trapper – og vaske de i samme slengen.

Bilde 1 av 2 (Image credit: Dyson) Bilde 2 av 2 (Image credit: Dyson)

Som en kan se i plantegningen fra patentsøknaden består den konseptuelle enheten blant annet av en mekanisk støttearm som lar støvsugeren kravle seg oppover ved hjelp av tre hjul som gjør sirkelbevegelser.



Den ene enden av armen brukes til å dytte enheten oppover, men også til å vaske overflaten i trappen (i alle fall om en skal stole på patentdokumentene.)

I likhet med alle andre patentsøknader, så er det ingen garantier for at idéene vil bunne ut i et faktisk produkt som ender opp i butikkene – selskaper søker ofte om patenter som ikke blir implementert i enheter som blir solgt, siden de gjerne er ute etter å eie immaterialrettighetene, i tilfelle det skulle bli verdt noe senere.



I samtale med TechRadar sier en talsperson for Dyson: «Vi søker om en hel rekke patenter, men vi gir aldri kommentarer vedrørende teknologier som kanskje, eller kanskje ikke, kommer til å bli lansert i fremtiden.» Dermed er det lite sannsynlig at vi kommer til å vite mer om hvorvidt dette Dyson-patentet noensinne kommer til å ende opp i butikkene.

Trenger vi sprekere robotstøvsugere?

Det er ikke lenge siden robotstøvsugere var en fersk og futuristisk idé, men populariteten har eksplodert, og per i dag er det relativt vanlig med en liten robothjelper i hjemmet som tar seg av rengjøringen i faste intervaller, uten at man trenger å løfte en finger.



Det store problemet med robotstøvsugere har alltid vært at enhetene liker seg best på åpne, og helt jevne, flater. Enkelte tidlige modeller hadde problemer med å takle selv tynne tepper og små lister, mens andre var overmodige og endte sine rengjøringskarrierer kjørende utfor åpne balkonger.

Alle som har et hus eller en leilighet med trapper har kanskje vegret seg for å kjøpe en robotstøvsuger, siden det innebærer enten flere enheter, eller en del bærehjelp – hvilket tar litt av poenget bort fra noe man helst vil at skal skje automatisk, gjerne når man ikke befinner seg i rommene som rengjøres.



Får vi tilgang til robotstøvsugere med muligheten til å forsere trapper, så kan markedet for automatisert renhold bli langt større, og inkludere en langt større brukergruppe enn tidligere.



Det er nesten ikke ikke til å komme utenom at dette patentet fra Dyson ser noe klumpete og stort ut, særlig sammenlignet med de nette små enhetene som finnes på markedet per i dag, men om konseptet kan forbedres og forminskes, så vil dette være et stort sprang for automatisert renhold.